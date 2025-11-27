ETV Bharat / state

UKPSC चयनित अभ्यर्थियों को सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र, बोले- 26.50 हजार युवाओं को मिली नौकरी

सीएम धामी ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते कहा कि नकल माफियाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया हैं.

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी
देहरादून: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अर्थ एवं संख्या, कृषि एवं उद्यान और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में 178 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी 178 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसमें अर्थ एवं संख्या विभाग के 117, कृषि विभाग के 12 उद्यान विभाग के 30 और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 19 अभ्यर्थी शामिल है.

इस मौके पर सीएम धामी ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते कहा कि सभी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ दायित्वों का निर्वहन कर उत्तराखंड को विकसित, आत्मनिर्भर और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

साथ ही कहा कि गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय एवं समयबद्ध आंकड़े ही योजनाओं की प्रभावी रूपरेखा, क्रियान्वयन और मूल्यांकन का आधार हैं. अर्थ एवं संख्या विभाग राज्य में डेटा संग्रह एवं विश्लेषण का नोडल विभाग होने के कारण काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

CM Dhami
चयनित अभ्यर्थियों को सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र

उन्होंने कहा कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी सरकार की तमाम योजनाओं और नीतियों के प्रभाव का आकलन कर तंत्र को वास्तविक फीडबैक उपलब्ध कराएं, ताकि जरूरी सुधार से संबंधित कदम समय पर उठाए जा सकें. सीएम ने कहा कि राज्य में पिछले साढ़े चार सालों के दौरान करीब साढ़े 26 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए सरकारी सेवा में अवसर दिया गया हैं, जो राज्य के गठन के बाद पिछली सरकारों के कार्यकाल की तुलना में दोगुने से भी अधिक हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल माफियाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, गति और विश्वसनीयता बनी है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नई स्टार्टअप एवं उद्यमिता नीति, नई पर्यटन नीति, कृषि एवं फल उत्पादन तथा होम-स्टे जैसी योजनाओं के जरिए राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बने हैं, जिसके चलते प्रदेश में रिवर्स माइग्रेशन के आँकड़ों में वृद्धि हुई है.

