गोपेश्वर में सीएम धामी का रोड शो, उमड़ा जनसैलाब, मिली करोड़ों की सौगात
मुख्यमंत्री ने गोपेश्वर में 113.99 करोड़ की 36 योजनाओं का शिलान्यास किया. साथ ही 41.37 करोड़ की 27 योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 15, 2026 at 4:01 PM IST
चमोली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को गोपेश्वर पहुंचे. उनके आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियो, भाजपा कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने गोपेश्वर से बस स्टेशन से पुलिस मैदान तक रोड शो किया. जिसमें लोगों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया. मुख्यमंत्री गोपेश्वर में आयोजित "सेवा, सुशासन, समर्पण एवं 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित कर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभिन्न उपलब्धियों को जनता के सामने रखा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गोपेश्वर स्थित पुलिस मैदान में आयोजित 'सेवा, सुशासन एवं समर्पण' सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम में जनपद चमोली के विकास को नई गति देते हुए विभिन्न विभागों की कुल 63 विकास योजनाओं की सौगात दी. मुख्यमंत्री ने 113.99 करोड़ रुपये की लागत से 36 विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा 41.37 करोड़ रुपये की लागत से 27 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया.
गोपेश्वर, चमोली में आयोजित रोड शो में उमड़ा हजारों लोगों का ऐतिहासिक जनसैलाब प्रदेश की जनता के अटूट विश्वास और अपार स्नेह का प्रतीक है। pic.twitter.com/7vRxQt2DEM— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 15, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है. सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पशुपालन, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं. चमोली जनपद धार्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा सरकार यहां विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है.
जनता का यही विश्वास और स्नेह हमें विकास, सुशासन और जनसेवा के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। pic.twitter.com/YJmZTSOgJd— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 15, 2026
113.99 करोड़ रुपये की लागत वाली 36 विकास योजनाओं का शिलान्यास
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 41.37 करोड़ रुपये की लागत वाली 27 विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया. इनमें ₹1.42 करोड़ से गैरसैंण मुख्य मार्ग पर इंटरलॉकिंग टाइल्स, ₹2.71 करोड़ से सेमी-मासों मोटर मार्ग, ₹2.34 करोड़ से हापला-गुड़म-नैल-नौली मोटर मार्ग, ₹1.15 करोड़ से नंदासैंण-मालई मोटर मार्ग का डामरीकरण, ₹50-50 लाख से बीपीएचयू पोखरी एवं जिला चिकित्सालय चमोली में डीआईपीएचएल भवन का लोकार्पण किया.
LIVE: गोपेश्वर, चमोली में सेवा, सुशासन, समर्पण ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम https://t.co/1EhqNwty3Y— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 15, 2026
विभिन्न विद्यालयों में ₹21.84 लाख से ₹26.77 लाख की लागत से पुस्तकालय, आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष एवं विज्ञान प्रयोगशालाएं, ₹3.50 करोड़ से बैरागना ट्राउट इंडोर हैचरी, ₹2.45 करोड़ से स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में दो कोर्ट का बैडमिंटन हॉल, ₹40.50 लाख से कल्पेश्वर पाथवे एवं आर्क ब्रिज, ₹30 लाख से पाण्डुकेश्वर बहुउद्देशीय सहकारी समिति भवन, ₹5.63 करोड़ से तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग अपग्रेडेशन, ₹9.32 करोड़ से कुलसारी-गैरवारम मोटर मार्ग अपग्रेडेशन तथा ₹7.75 करोड़ से लोल्टी-मालबज्वाड़-पास्तोली मोटर मार्ग अपग्रेडेशन सहित कुल 27 योजनाओं का लोकार्पण किया.
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