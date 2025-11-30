ETV Bharat / state

गमछे से सीएम धामी ने उड़ाया 'गर्दा', पीएम मोदी के अंदाज में आये नजर, जानिये वजह

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का तीन दिवसीय 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया. अधिवेशन के दूसरे दिन परेड ग्राउंड से दर्शनलाल चौक तक करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबी शोभायात्रा आयोजित की गई. इस शोभा यात्रा में देश के सभी राज्यों से आए 1500 से अधिक एबीवीपी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. शोभायात्रा रूट पर तमाम जगहों पर प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया. गांधी पार्क के समीप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एबीवीपी प्रतिनिधियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया. साथ ही सीएम इस दौरान गमछा लहराते हुए भी दिखाई दिए.

राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन के शुरुआत में ' शिक्षा की भारतीय संकल्पना- वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य एवं हमारी भूमिका' विषय पर सत्र का आयोजन किया गया. जिसमें एबीवीपी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) राजशरण शाही जी ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया. इसके बाद पांच समानांतर सत्रों में वैश्विक Gen-Z आंदोलन एवं भारतीय युवा, AI चैट जीपीटी एवं शिक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठ एवं SIR समसामयिक, जनसंख्या असंतुलन एवं विकसित भारत का लक्ष्य और ऑपरेशन सिंदूर और बदलता सुरक्षा परिदृश्य पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई.

इसके बाद, देहरादून की सड़कों पर एबीवीपी प्रतिनिधियों का शोभायात्रा निकाली. जिसमें अलग भाषा- अलग वेश फिर भी अपना एक देश के समागम से भारत की एकता में विविधता और अखंडता का दिव्य स्वरूप देखने को मिला. देश के तमाम शैक्षिक परिसर से आए विद्यार्थियों ने शोभा यात्रा के दौरान भौगोलिक विविधताओं के आधार पर चित्रित भारतीय संस्कृति का दर्शन कराया. साथ ही, सांस्कृतिक विविधता को चरितार्थ करते हुए अखण्डता में व्याप्त तमाम स्वरूप भी यात्रा में देखने को मिले। शोभायात्रा के दौरान देवभूमि की सड़कों पर 'भारत माता की जय और कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी' नारे गूंजती रही.