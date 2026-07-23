रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी! घर पर मिलेगी हेल्थ फैसिलिटी, जानिये कैसे
श्रमिकों को घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज सीएम ने दो मेडिकल मोबाइल वैन को फ्लैग ऑफ किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 23, 2026 at 6:01 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के लिए तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं. श्रमिकों को और सहायता दिये जाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को तमाम नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया. सीएम ने श्रमिक और श्रमिक परिवारों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ योजना के तहत दो मेडिकल मोबाइल वैन का भी फ्लैग ऑफ किया. श्रमिकों को उनके कार्यस्थल एवं उनके आवास पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार श्रमिक कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है. इसी क्रम में आज शुरु की जा रही कल्याणकारी योजनाएं भी श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में बेहतर साबित होंगी. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पोषण योजना के जरिए जहां श्रमिक परिवारों को पोषण सहायता प्रदान की जाएगी. मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजना के जरिए श्रमिक भाई -बहनों के बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी.
देहरादून में मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री पोषाहार योजना, शिक्षण सामग्री एवं योग आरोग्य/वेलनेस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चयनित छात्रों को प्रवेश पत्र तथा लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किट भी वितरित किया।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 23, 2026
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री… pic.twitter.com/FWZqRg9UWc
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरणा लेकर शुरू की जा रही मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रम के जरिए श्रमिक परिवारों में हाईजिन किट का वितरण किया जाएगा. श्रमिक परिवारों के बच्चों को कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की जा रही, मुख्यमंत्री योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना, के तहत पात्र छात्र-छात्राओं को योग एवं वेलनेस के क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा. योजना के तहत हर साल 210 बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस योजना के तहत तकनीकी प्रशिक्षण ले रहे 70 युवाओं को भी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार से जोड़ने की भी व्यवस्था की गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है. जिसका लाभ वास्तविक श्रमिकों तक पहुंच रहा है. मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना के तहत शुरु मोबाइल मेडिकल वैन के जरिए विशेष स्वास्थ्य दल दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचकर श्रमिक भाई-बहनों को उनके काम एवं आवास स्थल पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे.
इस मोबाइल मेडिकल वैन में एक्स-रे, ईसीजी समेत 44 प्रकार की जांचें पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही इस वैन में टेली-कंसल्टेशन के जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी मिलेगी. जांच के बाद तीन महीने तक उनके स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी. इसकी शुरुआत पौड़ी गढ़वाल और चम्पावत जिले से हो रही है, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा.
सीएम धामी ने कहा प्रदेश सरकार श्रमिकों को उनके काम के लिए आवश्यक औजार, साइकिल और सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका की दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास भी कर रही है. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपना घर बनाने या घर खरीदने के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. साथ ही, वृद्ध निर्माण श्रमिकों को मासिक पेंशन उपलब्ध कराकर उनके जीवन को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देने का काम भी सरकार की ओर से किया जा रहा है.
पढे़ं- उत्तराखंड में कई जगहों पर होगा हेलीपैड का निर्माण, तमाम विकास योजनाओं के लिए 51 करोड़ की मंजूरी
पढे़ं- उत्तराखंड में भारी रहेंगे अगले कुछ दिन, बारिश का अलर्ट जारी, सीएम धामी ने दिए कड़े निर्देश
पढे़ं- MLA ने मंच से की CM धामी की तारीफ तो असहज हुई कांग्रेस, राहुल के दौरे से पहले बुटोला को देनी पड़ी सफाई