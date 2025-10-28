ETV Bharat / state

सीएम धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं, पूर्णागिरि के लिए मोबाइल टॉयलेट वैन को दिखाई हरी झंडी

सीएम धामी ने मोबाइल टॉयलेट वैन को किया रवाना ( Photo-ETV Bharat )

खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार सायं खटीमा दौरे पर पहुंचे, मंगलवार की सुबह सीएम धामी ने अपने निजी आवास नगरा तराई में लोगों की समस्याओं को सुना. साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए. इससे पहले सीएम धामी ने अपने निजी आवास नगरा तराई से रेकिट संस्था द्वारा पूर्णागिरि मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 6 मोबाइल शौचालय सीएसआर (सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी) मद में दिए थे, उन्हें फ्लैग ऑफ कर चंपावत को रवाना किया. प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार की शाम को अपने गृह क्षेत्र खटीमा में पहुंचे थे, वहीं छठ महोत्सव खटीमा में प्रतिभाग करने के बाद नगरा तराई निजी आवास में उन्होंने रात्रि विश्राम किया. वहीं मंगलवार की सुबह के समय उन्होंने आमजनता से अपने निजी आवास नगरा तराई एवं लोहियाहेड सीएम कैंप कार्यालय में मुलाकात की. इस अवसर पर सीएम धामी ने आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश भी दिए. लोगों की समस्याओं को सुनते सीएम धामी (Photo-ETV Bharat)