ETV Bharat / state

सीएम धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं, पूर्णागिरि के लिए मोबाइल टॉयलेट वैन को दिखाई हरी झंडी

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा आवास में लोगों की समस्याओं को सुना.

CM Pushkar Singh Dhami
सीएम धामी ने मोबाइल टॉयलेट वैन को किया रवाना (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 28, 2025 at 2:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार सायं खटीमा दौरे पर पहुंचे, मंगलवार की सुबह सीएम धामी ने अपने निजी आवास नगरा तराई में लोगों की समस्याओं को सुना. साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए. इससे पहले सीएम धामी ने अपने निजी आवास नगरा तराई से रेकिट संस्था द्वारा पूर्णागिरि मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 6 मोबाइल शौचालय सीएसआर (सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी) मद में दिए थे, उन्हें फ्लैग ऑफ कर चंपावत को रवाना किया.

प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार की शाम को अपने गृह क्षेत्र खटीमा में पहुंचे थे, वहीं छठ महोत्सव खटीमा में प्रतिभाग करने के बाद नगरा तराई निजी आवास में उन्होंने रात्रि विश्राम किया. वहीं मंगलवार की सुबह के समय उन्होंने आमजनता से अपने निजी आवास नगरा तराई एवं लोहियाहेड सीएम कैंप कार्यालय में मुलाकात की. इस अवसर पर सीएम धामी ने आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश भी दिए.

CM Pushkar Singh Dhami
लोगों की समस्याओं को सुनते सीएम धामी (Photo-ETV Bharat)

इससे पहले सीएम धामी ने नगरा तराई निजी आवास से सीएम ने 6 बायो शौचालयों को हरी झंडी दिखाकर जनपद चंपावत को रवाना किया. मुख्यमंत्री धामी की प्रेरणा से रेकिट एवं प्लान इंडिया की ओर से ' एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल की गई है. ​इस पहल का मुख्य उद्देश्य पूर्णागिरि मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के आलोक में स्वच्छता और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है. रेकिट संस्था ने जिला प्रशासन चंपावत को CSR के अंतर्गत पूर्णागिरि मेले के लिए मोबाइल टॉयलेट वैन उपलब्ध कराए हैं. ​​​इन छह वैनों में चार महिला और चार पुरुष शौचालय के साथ-साथ दो चेंजिंग रूम भी हैं.

जिन्हें मुख्यमंत्री धामी के द्वारा फ्लैग ऑफ कर चंपावत को रवाना किया.​ इस मौके पर अध्यक्ष नगर पालिका रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, सीडीओ दिवेश शाशनी,एडीएम कस्तूभ मिश्रा समेत स्थानीय जन मौजूद रहे.

पढ़ें-टनकपुर शारदा घाट पहुंचकर सीएम धामी ने दी विकास योजनाओं की सौगात, चंपावत में खोला जाएगा कृषि केंद्र

TAGGED:

सीएम पुष्कर सिंह धामी
CM PUSHKAR SINGH DHAMI
चंपावत मोबाइल टॉयलेट वैन
UDHAM SINGH NAGAR LATEST NEWS
CHAMPAWAT MOBILE TOILET VAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.