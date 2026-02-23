ETV Bharat / state

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले सीएम धामी, NMCG के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए मांगे ₹408.82 करोड़

सीएम धामी और सीआर पाटिल की मुलाकात ( Photo@CM Dhami Social Media )

देहरादून/नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की. सीएम ने वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ की तैयारियों तथा नमामि गंगे से संबंधित परियोजनाओं पर उनसे विस्तृत चर्चा की. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले सीएम धामी: मुख्यमंत्री ने हरिद्वार अर्ध कुंभ 2027 के सफल, सुव्यवस्थित एवं पर्यावरणीय दृष्टि से सतत आयोजन को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के अंतर्गत ₹408.82 करोड़ की परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि जनवरी से अप्रैल 2027 तक आयोजित होने वाले इस महाआयोजन में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है. इसके दृष्टिगत गंगा की निर्मलता, स्वच्छता एवं अविरलता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है.