सीएम धामी की घोषणा, आवासीय भवनों में अग्निकांड को माना जाएगा आपदा, मानकों के अनुरूप मिलेगी राहत राशि
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने और जनसहभागिता बढ़ाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 5:35 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 5:41 PM IST
देहरादून: उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 28 नवंबर 2023 को फंसे 41 श्रमिकों को सफल बचाव अभियान के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया था. इस ऐतिहासिक बचाव अभियान की स्मृति में प्रदेश में प्रथम आपदा प्रबंधन दिवस के उपलक्ष्य में 25 से 28 नवंबर तक तमाम कार्यक्रमों एवं मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में शुक्रवार को सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने और जनसहभागिता बढ़ाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं की. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) पुस्तिका एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) 2026–27 का विमोचन किया.
मुख्यमंत्री की घोषणा: मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि भूतपूर्व सैनिकों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, पुलिस और अन्य वर्दीधारी सेवाओं के सेवानिवृत्त कार्मिकों को आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इनके सहयोग से आम जनमानस को आपदाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय, देहरादून में प्रथम आपदा प्रबंधन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा जनसहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भूतपूर्व सैनिकों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, पुलिस तथा अन्य वर्दीधारी सेवाओं के सेवानिवृत्त कार्मिकों को आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके सहयोग से आम जनमानस को आपदाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रथम चरण में अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रति एक हजार विद्यार्थियों पर एक शिक्षक को राज्य सरकार द्वारा आपदा मित्र अथवा आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इनके माध्यम से छात्र-छात्राओं को आपदाओं के प्रति निरंतर जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आवासीय भवनों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण आग लगने की घटना को आपदा के रूप में स्वीकार किया जाएगा तथा ऐसे अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के मानकों के अनुरूप राहत राशि प्रदान की जाएगी। आपदाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं के दौरान निःस्वार्थ भाव से राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस असवर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) पुस्तिका एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) 2026–27 का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आपदा प्रबंधन हमारे लिए निरंतर एक चुनौतीपूर्ण विषय है। प्रदेश को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपदाओं के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के साथ ही प्रत्येक स्तर पर पूर्व तैयारियों को मजबूत करना आवश्यक है। आपदा प्रबंधन से विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को भी जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपदा की सूचना मिलते ही पूरा तंत्र सक्रिय हो और प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत एवं सहायता पहुंचे। कठिन परिस्थितियों में आपदा प्रभावितों के बीच जाकर उनके साथ खड़े रहना आवश्यक है। पिछले दो-तीन वर्षों में प्रदेश ने अनेक आपदाओं का सामना किया है। इस दौरान शासन-प्रशासन तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने बेहतर समन्वय के साथ त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि 12 नवंबर 2023 को दीपावली के दिन उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिक फंस गए थे। सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने आपसी समन्वय के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री कार्यालय तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की टीमों का भी अभियान में महत्वपूर्ण सहयोग रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिलक्यारा बचाव अभियान के दौरान अनेक तकनीकी चुनौतियां सामने आईं। श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के लिए एक साथ विभिन्न वैकल्पिक उपायों पर कार्य किया गया। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता ली गई। लगभग 17 दिनों के अथक प्रयासों के बाद 28 नवंबर 2023 को सभी 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने में सफलता मिली। बाबा बौखनाग के आशीर्वाद, श्रमिकों के धैर्य, बचाव दलों के अथक परिश्रम तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से यह अभियान सफल हुआ। मुख्यमंत्री ने भूकंप की दृष्टि से उत्तराखण्ड की संवेदनशीलता को देखते हुए भूकंप से बचाव के लिए भी मॉक ड्रिल आयोजित किए जाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने कहा कि सिलक्यारा अभियान केवल एक सफल बचाव अभियान ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता का भी महत्वपूर्ण उदाहरण था। विषम परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, जिला स्तर से लेकर भारत सरकार के स्तर तक बेहतर टीम वर्क तथा शीर्ष नेतृत्व द्वारा धरातल पर रहकर मार्गदर्शन प्रदान करना इस अभियान की सफलता के महत्वपूर्ण आधार रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि आपदा से प्रभावित अंतिम व्यक्ति तक समय पर सहायता पहुंचाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए।— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) November 27, 2026
शिक्षकों को बनाया जाएगा आपदा मित्र: पहले चरण में अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रति एक हजार विद्यार्थियों पर एक शिक्षक को राज्य सरकार की ओर से आपदा मित्र या आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा. इनके जरिए छात्र-छात्राओं को आपदाओं के प्रति लगातार जागरूक किया जाएगा.
आवासीय भवनों में आग की घटना को आपदा माना जाएगा: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आवासीय भवनों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण आग लगने की घटना को आपदा के रूप में स्वीकार किया जाएगा और ऐसे अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के मानकों के अनुरूप राहत राशि प्रदान की जाएगी. आपदाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं के दौरान निःस्वार्थ भाव से राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा.
सिल्क्यारा रेस्क्यू अभियान को याद करता हूं तो आज भी मन भावुक हो जाता है। 12 नवंबर 2023 का वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था और उसी दिन उत्तरकाशी से यह खबर आई कि सिल्क्यारा-बड़कोट निर्माणाधीन सुरंग में 41 श्रमिक फंस गए हैं। जैसे-जैसे घटना की गंभीरता सामने आई, हमारी सबसे बड़ी चिंता उन 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की थी। उस समय मेरे मन में केवल एक बात थी कि सुरंग के अंदर फंसे प्रत्येक श्रमिक को सुरक्षित बाहर लाना है। उनके परिवारों की चिंता, उनकी आंखों में अपने परिजनों को सुरक्षित देखने की उम्मीद और सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों का भरोसा। इन सबने हमारे संकल्प को और मजबूत किया। मैंने श्रमिकों के परिजनों से कहा था कि हम पूरी ताकत से प्रयास करेंगे और उनके अपनों को सुरक्षित वापस लाएंगे। उनके परिवारों के साथ बिताया गया हर क्षण आज भी मेरी स्मृतियों में है। एक मुख्यमंत्री के रूप में वह केवल एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत संकल्प भी था। हर बैठक में, हर समीक्षा में और हर निर्णय के दौरान मेरे सामने उन 41 श्रमिकों के चेहरे और उनके परिवारों की उम्मीदें रहती थीं। सिल्क्यारा में परिस्थितियां लगातार चुनौतीपूर्ण थीं। कई बार ऐसा लगता था कि अब हम सफलता के बहुत करीब पहुंच गए हैं। लगता था कि आज श्रमिकों को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन तभी कोई नई रुकावट सामने आ जाती थी। कभी मलबा रास्ता रोक देता था, कभी चट्टानों के कारण मशीनों के सामने कठिनाई आती थी और कभी हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ता था। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग के दौरान आई बाधाओं ने चुनौती को और कठिन बना दिया था। लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक रास्ते में रुकावट आई तो दूसरे विकल्प पर काम शुरू किया गया। क्षैतिज ड्रिलिंग के साथ वर्टिकल ड्रिलिंग, वैकल्पिक मार्ग और अन्य तकनीकी विकल्पों पर एक साथ काम किया गया। देश के विशेषज्ञों के साथ अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता ली गई। हर एजेंसी, हर विशेषज्ञ और हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य था, मलबे के उस पार फंसी 41 जिंदगियों तक पहुंचना। इन सबके बीच सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों का साहस हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा था। 17 दिन तक इतनी कठिन परिस्थितियों में रहकर भी उन्होंने जिस धैर्य और हिम्मत का परिचय दिया, उसने बाहर काम कर रही पूरी टीम का हौसला बढ़ाया। जब उनकी आवाज हम तक पहुंचती थी और हमें पता चलता था कि उनका मनोबल बना हुआ है, तो हमें भी विश्वास मिलता था कि हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार पूरे अभियान की जानकारी लेते रहे। उनका स्पष्ट संदेश था कि श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हरसंभव प्रयास किया जाए। केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों, राज्य की एजेंसियों, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, प्रशासन, तकनीकी विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर काम किया। यह वास्तव में पूरे देश के सामूहिक प्रयास का अभियान था। मुझे आज भी 28 नवंबर 2023 का वह क्षण याद है, जब पहला श्रमिक सुरंग से बाहर आया। वह क्षण मेरे लिए शब्दों से परे था। ऐसा लगा जैसे कोई अपने जीवन की कठिन परीक्षा से निकलकर सुरक्षित घर लौट आया हो। इसके बाद जब एक-एक करके सभी 41 श्रमिक सुरक्षित बाहर आए, तो केवल उनके परिवारों में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। उस समय सबसे बड़ी संतुष्टि इस बात की थी कि जिन परिवारों ने 17 दिन तक चिंता और अनिश्चितता में बिताए थे, उनके अपने लोग सुरक्षित उनके बीच लौट आए। मैंने उनके परिजनों से जो वादा किया था, वह पूरा हुआ। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और संतोष की बात कोई और नहीं हो सकती। इन कठिन परिस्थितियों में हमारा विश्वास और हौसला बनाए रखने में बाबा बौखनाग के प्रति लोगों की आस्था ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय लोगों और श्रमिकों के परिवारों की बाबा बौखनाग के प्रति गहरी श्रद्धा थी। मुझे भी विश्वास था कि बाबा बौखनाग की कृपा और सभी की प्रार्थनाओं के साथ हम इस कठिन परीक्षा से निकलेंगे। सिल्क्यारा ने हमें सिखाया कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, उम्मीद और प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस अभियान ने यह भी साबित किया कि आपदा के समय साहस, धैर्य, त्वरित निर्णय, बेहतर समन्वय, तकनीकी विशेषज्ञता और मानवीय संवेदना सभी की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) November 27, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के चलते आपदा प्रबंधन एक चुनौती है. प्रदेश को तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आपदाओं के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के साथ ही हर स्तर पर पूर्व तैयारियों को मजबूत करना आवश्यक है. आपदा प्रबंधन से विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को भी जोड़ा जा रहा है.
सीएम ने कहा कि आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है. आपदा की सूचना मिलते ही पूरा तंत्र सक्रिय हो और प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत एवं सहायता पहुंचे. कठिन परिस्थितियों में आपदा प्रभावितों के बीच जाकर उनके साथ खड़े रहना आवश्यक है. पिछले दो-तीन सालों में प्रदेश ने अनेक आपदाओं का सामना किया है. इस दौरान शासन-प्रशासन और केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने बेहतर समन्वय के साथ त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किए हैं.
सीएम ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि 12 नवंबर 2023 को दीपावली के दिन उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिक फंस गए थे. सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने आपसी समन्वय के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया. प्रधानमंत्री निरंतर बचाव अभियान की प्रगति की जानकारी लेते रहे.
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की टीमों का भी अभियान में महत्वपूर्ण सहयोग रहा. सिलक्यारा बचाव अभियान के दौरान अनेक तकनीकी चुनौतियां सामने आईं. श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के लिए एक साथ विभिन्न वैकल्पिक उपायों पर कार्य किया गया. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता ली गई। करीब 17 दिनों के अथक प्रयासों के बाद 28 नवंबर 2023 को सभी 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने में सफलता मिली. बाबा बौखनाग के आशीर्वाद, श्रमिकों के धैर्य, बचाव दलों के अथक परिश्रम तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से यह अभियान सफल हुआ। सीएम ने भूकंप की दृष्टि से उत्तराखण्ड की संवेदनशीलता को देखते हुए भूकंप से बचाव के लिए भी मॉक ड्रिल आयोजित किए जाने पर जोर दिया.
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