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पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल के सफल परीक्षण पर रवि टम्टा को सीएम धामी ने दी बधाई, जानिए क्यों है खास?

रवि टम्टा को सीएम धामी ने दी बधाई ( Photo-ETV Bharat )

अल्मोड़ा: अल्मोड़ा के छोटे से गांव काफलीखान के युवा रवि टम्टा इन दिनों अपनी अनोखी खोज को लेकर देश-दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं. रवि ने एक ऐसा फ्लाइंग व्हीकल प्रोटोटाइप तैयार किया है, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया. ट्रायल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को लगातार सर्च कर रहे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रवि टम्टा की उपलब्धि के लिए बधाई दी. अल्मोड़ा के रहने वाले रवि टम्टा का दावा है कि उन्होंने भारत की पहली उड़ने वाली कार तैयार की है. इसके निर्माण के पीछे कई वर्षों की मेहनत और प्रयोग शामिल हैं. रवि के मुताबिक, पिछले करीब एक साल से उन्होंने दिन-रात इस प्रोजेक्ट पर काम किया और आखिरकार फ्लाइंग व्हीकल को परीक्षण के लिए तैयार किया. दो दिन पहले अल्मोड़ा स्टेडियम में इस फ्लाइंग व्हीकल का ट्रायल किया गया. खास बात यह रही कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्रायल को लाइव देखा.