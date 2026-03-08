ETV Bharat / state

UPSC परीक्षा क्रैक करने पर CM ने मीनल नेगी और शांभवी तिवारी को फोन कर दी बधाई, बताया गौरवपूर्ण उपलब्धि

सीएम पुष्कर सिंह धामी ( Photo @ CM Dhami Social Media )