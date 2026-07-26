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सीएम धामी ने चैंपियन्स को किया चियर, ऋषिकांता और अनाहत को दी बधाई

सीएम धामी ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है.

CM PUSHKAR SINGH DHAMI
सीएम पुष्कर सिंह धामी (फोटो सोर्स: @pushkardhami)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 26, 2026 at 5:46 PM IST

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Updated : July 26, 2026 at 5:59 PM IST

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देहरादून: स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आयोजित हो रहे हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं. ऐसा ही कमाल ऋषिकांता सिंह ने किया है. ऋषिकांता सिंह ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 60 किलोग्राम भारवर्ग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है.

ऋषिकांता सिंह की इस उपलब्धि पर देश गौरवान्वित है. हर कोई उन्हें उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दे रहा है. उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कमाल करने के लिए ऋषिकांता सिंह को बधाई दी है.

सीएम धामी ने लिखा कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 60 किलोग्राम भारवर्ग स्पर्धा में ऋषिकांता सिंह जी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतकर समस्त देशवासियों को गौरवान्वित किया है. पकी यह उपलब्धि देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी. उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगी. स गौरवपूर्ण सफलता पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं.

इसके साथ ही सीएम धामी ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप-2026 में स्वर्णिम इतिहास रचने वाली देश की पहली स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को भी बधाई दी है.

सीएम धामी ने लिखा अनाहत सिंह की यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. विश्वास है कि आप भविष्य में भी अपनी प्रतिभा और उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत का गौरव विश्व पटल पर इसी प्रकार बढ़ाती रहेंगी. आपकी यह उपलब्धि देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी. उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगी.

बता दें अनाहत अभी सिर्फ 18 साल की हैं. वेविश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं. अनाहत ने फाइनल मुकाबले में मिस्र की रुकय्या सालेम को हराया. अनाहत सिंह की जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है. पीएम मोदी ने कहा अनाहत सिंह की ये जीत वाकई में एक नई शुरुआत है. उन्होंने कहा अनाहत की जीत से भारत में स्क्वैश को पहचान मिलेगी. युवा इसके बारे में जानेंगे.

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Last Updated : July 26, 2026 at 5:59 PM IST

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