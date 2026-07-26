सीएम धामी ने चैंपियन्स को किया चियर, ऋषिकांता और अनाहत को दी बधाई
सीएम धामी ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 26, 2026 at 5:46 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 5:59 PM IST
देहरादून: स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आयोजित हो रहे हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं. ऐसा ही कमाल ऋषिकांता सिंह ने किया है. ऋषिकांता सिंह ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 60 किलोग्राम भारवर्ग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है.
ऋषिकांता सिंह की इस उपलब्धि पर देश गौरवान्वित है. हर कोई उन्हें उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दे रहा है. उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कमाल करने के लिए ऋषिकांता सिंह को बधाई दी है.
सीएम धामी ने लिखा कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 60 किलोग्राम भारवर्ग स्पर्धा में ऋषिकांता सिंह जी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतकर समस्त देशवासियों को गौरवान्वित किया है. पकी यह उपलब्धि देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी. उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगी. स गौरवपूर्ण सफलता पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं.
कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 60 किलोग्राम भारवर्ग स्पर्धा में ऋषिकांता सिंह जी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतकर समस्त देशवासियों को गौरवान्वित किया है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 26, 2026
आपकी यह उपलब्धि देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी तथा उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए… pic.twitter.com/VOekOee81E
इसके साथ ही सीएम धामी ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप-2026 में स्वर्णिम इतिहास रचने वाली देश की पहली स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को भी बधाई दी है.
सीएम धामी ने लिखा अनाहत सिंह की यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. विश्वास है कि आप भविष्य में भी अपनी प्रतिभा और उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत का गौरव विश्व पटल पर इसी प्रकार बढ़ाती रहेंगी. आपकी यह उपलब्धि देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी. उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगी.
विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप-2026 में स्वर्णिम इतिहास रचते हुए जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली देश की पहली स्क्वैश खिलाड़ी बनने पर भारत की बेटी @Anahat_Singh13 को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 26, 2026
आपकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विश्वास है कि आप… pic.twitter.com/sdhwiroUqt
बता दें अनाहत अभी सिर्फ 18 साल की हैं. वेविश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं. अनाहत ने फाइनल मुकाबले में मिस्र की रुकय्या सालेम को हराया. अनाहत सिंह की जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है. पीएम मोदी ने कहा अनाहत सिंह की ये जीत वाकई में एक नई शुरुआत है. उन्होंने कहा अनाहत की जीत से भारत में स्क्वैश को पहचान मिलेगी. युवा इसके बारे में जानेंगे.
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