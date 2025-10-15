ETV Bharat / state

सीएम धामी ने चंपावत एनएच के स्लाइडिंग डेंजर जोन स्वाला का किया निरीक्षण, अफसरों को दी ये डेडलाइन

चंपावत-टनकपुर नेशनल हाईवे पर बीते एक वर्ष से डेंजर जोन बने स्वाला स्लाइडिंग एरिया का सीएम धामी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंच निरीक्षण किया

sliding danger zone Swala Champawat
स्वाला स्लाइडिंग एरिया का निरीक्षण करते सीएम धामी (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 15, 2025 at 8:26 PM IST

चंपावत: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार 15 अक्टूबर को चंपावत नेशनल हाईवे पर बीते एक वर्ष से भी अधिक समय से आवागमन करने वालों के लिए खतरे का सबब बने स्वाला डेंजर जोन का स्थलीय निरीक्षण किया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी सहित एनएच के अधिकारियों से भूस्खलन एरिया के मेंटेनेंस कार्य के विषय में आवश्यक जानकारी ली. साथ ही डेंजर जोन सुधारीकरण कार्य को बेहतर तरीके से पूर्ण कर 2026 से पहले बिना किसी बाधा के हाइवे पर आवागमन को सुचारू करने के निर्देश दिए.

स्वाला स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट 2026 से पहले करने के निर्देश (Video- ETV Bharat)

सीएम धामी ने स्वाला स्लाइडिंग डेंजर जोन का स्थलीय निरीक्षण किया: बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर बाद अपनी विधानसभा सीट चंपावत के दौरे पर पहुंचे. जिला मुख्यालय के कार्यक्रम निपटाने के बाद सीएम धामी सड़क मार्ग से चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला डेंजर जोन के निरीक्षण को पहुंचे. सीएम धामी ने जिलाधिकारी व एन एच के अधिकारियों की उपस्थिति में स्वाला डेंजर जोन का स्थलीय निरीक्षण किया.

sliding danger zone Swala Champawat
सीएम ने नेशनल हाईवे सुधारीकरण का जायजा लिया (Photo- ETV Bharat)

डीएम मनीष कुमार ने सीएम धामी को विस्तृत जानकारी दी: चम्पावत टू टनकपुर नेशनल हाईवे में बीते एक वर्ष से भी अधिक समय से आवागमन करने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बने स्वाला डेंजर जोन में पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन का सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया.

sliding danger zone Swala Champawat
डीएम ने सीएम को विस्तृत जानकारी दी (Photo- ETV Bharat)

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने इस दौरान मुख्यमंत्री को स्वाला भूस्खलन स्थल की प्रकृति, मलबे की मात्रा, जल प्रवाह की दिशा तथा वैकल्पिक मार्गों की उपलब्धता के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी.

sliding danger zone Swala Champawat
स्लाइडिंग जोन स्वाला का निरीक्षण करते सीएम धामी (Photo- ETV Bharat)

सीएम धामी ने स्लाइडिंग जोन का 2026 से पहले सुधार करने को कहा: सीएम ने निरीक्षण के दौरान कहा कि भूस्खलन रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी किया गया है. सीएम ने डीएम व एन एच के अधिकारियों को 2026 तक केंद्र और राज्य सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग इकाई द्वारा भूस्खलन से निजात दिला यातायात को निर्बाध रूप से जारी करने के निर्देश दिए.

sliding danger zone Swala Champawat
चंपावत-टनकपुर नेशनल हाईवे पर स्वाला स्लाइडिंग जोन 1 साल से नासूर बना हुआ है (Photo- ETV Bharat)

सीएम धामी ने चंपावत से खटीमा तक बाई रोड यात्रा की: स्वाला डेंजर जोन के निरीक्षण के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का काफ़िला अमोड़ी को रवाना हो गया. इस दौरान सीएम धामी चम्पावत से खटीमा तक बाय रोड सफर कर जनता से मिले. सीएम धामी ने धौन, स्वाला, अमोड़ी, चल्थी, सिंनयाड़ी, बस्तिया आदि इलाकों में स्थानीय लोगों से मिलकर जनता से संवाद किया. साथ उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए.
