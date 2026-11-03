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सीएम धामी ने राहुल गांधी और अखिलेश को घेरा, विपक्ष को बताया सनातन विरोधी, जानिए क्या कहा

रुद्रपुर में सीएम धामी की रैली. ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बीजेपी की ओर से आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की. इस दौरान सीएम धामी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा.

रुद्रपुर के गांधी पार्क में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखे राजनीतिक प्रहार किए. उन्होंने विपक्ष पर सनातन विरोधी मानसिकता रखने, देश में भ्रम और अराजकता फैलाने व सेना के शौर्य पर सवाल उठाने का आरोप लगाया.