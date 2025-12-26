ETV Bharat / state

सीएम धामी का चमोली दौरा, बंड मेले में की शिरकत, जनता को दी कई सौगात

बंड मेले में सीएम धामी ने ग्वालदम से तपोवन लॉर्ड कर्जन मार्ग का नाम नंदा-सुनंदा मार्ग करने की घोषणा की है.

सीएम धामी का चमोली दौरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 26, 2025 at 3:49 PM IST

चमोली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली पहुंचे. यहां सीएम धामी ने पीपलकोटी में 24वें बंड विकास औद्योगिक, पर्यटन, किसान एवं सांस्कृतिक मेले 2025 में प्रतिभाग किया. जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. बंड मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा ऐसे मेले स्थानीय उत्पादों को मंच प्रदान करते हैं. इनमें लोक संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिलती है.

सीएम धामी ने कहा राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी स्मृति-चिन्ह एवं भेंट अब स्थानीय स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे हैं. जिससे ग्रामीण आजीविका को बल मिल रहा है. मुख्यमंत्री ने जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर समस्याओं के समाधान का आह्वान करते हुए आमजन से इसमें सक्रिय सहभागिता की अपील की.

उन्होंने स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, किसानों एवं मेले से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल, वोकल फॉर लोकल और मेड इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.

सीएम धामी का चमोली दौरा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं. केदारनाथ एवं बदरी विशाल के प्रांगण में मास्टर प्लान के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं. रोपवे निर्माण एवं रेल परियोजनाओं से पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी. उन्होंने कहा एक जनपद दो उत्पाद, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, स्टेट मिलेट मिशन तथा होमस्टे योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है. वर्तमान में 800 से अधिक होमस्टे संचालित हैं. उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी तेजी से उभर रहा है.

सीएम धामी का चमोली दौरा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा सरकार अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है. देवभूमि की विरासत और संस्कृति की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया 10 हजार एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. राज्य में सख्त भू-कानून लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और विकास का केंद्र बनाने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेमलडाला खेल मैदान के विस्तारीकरण, नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग में पेयजल सहित आधारभूत सुविधाओं का विकास किए जाने, ग्वालदम से तपोवन लॉर्ड कर्जन मार्ग को बदलकर नंदा-सुनंदा मार्ग रखे जाने तथा राजराजेश्वरी मंदिर कुरुड़ का सौंदर्यीकरण एवं अनसूया देवी मंदिर मंडल में यात्री विश्राम गृह की घोषणा की.

