ETV Bharat / state

चमोली सवाड़ गांव पहुंचे सीएम धामी, 18वें शहीद मेले का किया शुभारंभ

सीएम धामी ने अमर शहीद मेले को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की.

CM DHAMI IN SAWAD VILLAGE
सैनिक बाहुल्य सवाड़ गांव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 7, 2025 at 4:59 PM IST

|

Updated : December 7, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: रविवार को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवाल के सैनिक बाहुल्य सवाड़ गांव पहुंचे. यहां सीएम धामी ने 18 वें अमर शहीद मेले का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया. इस दौरान उनके साथ थराली विधायक भूपालराम टम्टा, राज्यमंत्री बलवीर घुनियाल,राज्यमंत्री हरक सिंह नेगी समेत पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. वीर भूमि सवाड पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर सीएम धामी का स्वागत किया.

शहीद स्मारक पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद मेला मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मेला समिति ने शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया. मेला कमेटी ने अमर शहीद मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग की. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से सवाड के अमर शहीदों का स्मरण करते हुए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा सवाड़ वीर सैनिकों की फैक्ट्री है. वीरों के इस गांव के सैनिकों ने पेशावर कांड से लेकर प्रथम विश्व युद्ध ,द्वितीय विश्व युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया.

सैनिक बाहुल्य सवाड़ गांव में मेला (ETV Bharat)

सीएम धामी ने कहा मैं स्वयं एक फौजी का बेटा हूं. इस वीर भूमि में आकर मेरे पिताजी की सुनाई गई कई वीरगाथाओं की स्मृतियां फिर से जीवंत हो उठी हैं. सवाड़ गांव के वीर सपूतों ने सदैव राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया है.

सीएम धामी ने कहा हाल ही में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के माध्यम से भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारे सैनिक ही नहीं, बल्कि हमारे स्वदेशी हथियार भी दुनिया के किसी भी आधुनिक हथियार से कम नहीं हैं.

सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना में जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं. उन्हें देखकर अत्यंत गर्व और हर्ष की अनुभूति होती है. एक समय था जब भारत रक्षा उपकरणों के लिए पूरी तरह विदेशों पर निर्भर रहता था, लेकिन आज हमारा देश उन्हीं रक्षा उपकरणों का निर्यात करने वाले अग्रणी राष्ट्रों में शामिल हो चुका है.

वहीं, थराली विधायक द्वारा सौंपे गए 6 सूत्रीय मांग पत्र को मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा में शामिल करते हुए कहा कि इन सभी मांगो पर त्वरित कार्यवाही करने की बात कही. मुख्यमंत्री धामी ने कहा जनभावनाओं को देखते हुए नंदादेवी राजजात के बाद ग्वालदम -देवाल-वाण -तपोवन मोटरमार्ग को बीआरओ को सौंपा जाएगा. इसके साथ ही अमर शहीद मेला सवाड को राजकीय मेला घोषित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने तोरती रामपुर से गुडप होते हुए कपकोट बागेश्वर को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण की भी घोषणा मंच से की.

Last Updated : December 7, 2025 at 5:09 PM IST

TAGGED:

सैनिक बाहुल्य सवाड़ गांव
सवाड़ गांव में सीएम धामी
शहीद मेला सवाड़
CM DHAMI IN SAWAD VILLAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.