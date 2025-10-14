ETV Bharat / state

बिहार के ठेकेदार को उत्तराखंड में मिला टेंडर, नाराज हुए सीएम धामी, लिया बड़ा एक्शन

मकान नंबर प्लेट लगाने का टेंडर देने वला वायरल पत्र का सीएम धामी ने लिया संज्ञान ( PHOTO- ETV Bharat )