ETV Bharat / state

काफिला रोक कुम्हार से मिले सीएम धामी, खरीदे स्वदेशी प्रोडक्ट, मोदी संदेश को बढ़ाया आगे

सीएम धामी ने त्योहारों के अवसर पर अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की प्रदेश की जनता से अपील की है.

CM DHAMI SWADESHI PRODUCT
काफिला रोक कुम्हार से मिले सीएम धामी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 16, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार देर शाम चंपावत दौरे से अपने गृहक्षेत्र खटीमा पहुंचे. इस दौरान सीएम धामी ने अपनी फील्ट को रुकवा कर सड़क किनारे खरीदारी की. सीएम धामी ने तिराहे में कुम्हार की दुकान में जाकर मिट्टी के दिए, मूर्ति व अन्य सामान खरीदा. साथ ही सीएम धामी ने कुम्हार के परिवार को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी. सीएम धामी ने इस दौरान दीपावली पर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संदेश दिया. साथ ही यूपीआई के माध्यम से कुम्हार को पेमेंट कर मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया की भी ब्रांडिंग की.

ट्रंप टैरिफ के बाद पीएम मोदी से देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है. पीएम मोदी की स्वदेशी अपनाने की अपील का बीजेपी नेता देशभर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं. कई राज्यों के मुख्यमंत्री स्वदेशी का प्रचार अपने अपने तरीके से कर रहे हैं. इसी क्रम में सीएम धामी का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में सीएम धामी अपने काफिले को बीच सड़क पर रुकवाकर स्वदेशी प्रोडक्ट की खरीदारी कर रहे हैं.

काफिला रोक कुम्हार से मिले सीएम धामी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री धामी का ये वीडियो उनके गृह क्षेत्र खटीमा के लोहिया हेड तिराहे पर स्थित कुम्हार की दुकान का है. यहां सीएम धामी ने अपनी फ्लीट को रुकवाकर मिट्टी के दिए, मूर्ति, गमले आदि सामान खरीदा. साथ ही सीएम धामी ने कुम्हार परिवार से भी मुलाकात की. सीएम ने इस दौरान त्योहारों के अवसर पर अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की प्रदेश की जनता से अपील की. इसके बाद सीएम ने अपने आवास नगरा तराई पहुंचे. जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया.

सीएम धामी के गुरुवार के कार्यक्रम के बारे में सूचना विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सीएम गुरुवार को खटीमा के मेलाघाट इलाके में मेलाघाट राज मार्ग 107 के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे. उसके उपरांत खटीमा के कंजाबाग तिराहे में लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित तिरंगा लोकार्पण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे. इसके बाद सीएम धामी अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर को प्रस्तान कर टनकपुर में नवनिर्मित कैंप कार्यालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे. इसके उपरांत सीएम टनकपुर के छीनी गोठ में सशक्त बहन उत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे. इसके बाद लगभग एक बजे सीएम धामी टनकपुर स्टेडियम हैलीपेड से काशीपुर उधम सिंह नगर को प्रस्थान करेंगे.

पढे़ं- सीएम धामी ने चंपावत एनएच के स्लाइडिंग डेंजर जोन स्वाला का किया निरीक्षण, अफसरों को दी ये डेडलाइन

पढे़ं- सीएम धामी ने चंपावत को दी बड़ी सौगात, ₹115 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

TAGGED:

सीएम धामी स्वदेशी प्रोडक्ट
सीएम धामी खटीमा वीडियो
सीएम धामी कुम्हार स्वदेशी खरीदारी
CM DHAMI SWADESHI PRODUCT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.