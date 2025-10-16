काफिला रोक कुम्हार से मिले सीएम धामी, खरीदे स्वदेशी प्रोडक्ट, मोदी संदेश को बढ़ाया आगे
सीएम धामी ने त्योहारों के अवसर पर अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की प्रदेश की जनता से अपील की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 16, 2025 at 10:08 AM IST
खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार देर शाम चंपावत दौरे से अपने गृहक्षेत्र खटीमा पहुंचे. इस दौरान सीएम धामी ने अपनी फील्ट को रुकवा कर सड़क किनारे खरीदारी की. सीएम धामी ने तिराहे में कुम्हार की दुकान में जाकर मिट्टी के दिए, मूर्ति व अन्य सामान खरीदा. साथ ही सीएम धामी ने कुम्हार के परिवार को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी. सीएम धामी ने इस दौरान दीपावली पर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संदेश दिया. साथ ही यूपीआई के माध्यम से कुम्हार को पेमेंट कर मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया की भी ब्रांडिंग की.
ट्रंप टैरिफ के बाद पीएम मोदी से देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है. पीएम मोदी की स्वदेशी अपनाने की अपील का बीजेपी नेता देशभर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं. कई राज्यों के मुख्यमंत्री स्वदेशी का प्रचार अपने अपने तरीके से कर रहे हैं. इसी क्रम में सीएम धामी का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में सीएम धामी अपने काफिले को बीच सड़क पर रुकवाकर स्वदेशी प्रोडक्ट की खरीदारी कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री धामी का ये वीडियो उनके गृह क्षेत्र खटीमा के लोहिया हेड तिराहे पर स्थित कुम्हार की दुकान का है. यहां सीएम धामी ने अपनी फ्लीट को रुकवाकर मिट्टी के दिए, मूर्ति, गमले आदि सामान खरीदा. साथ ही सीएम धामी ने कुम्हार परिवार से भी मुलाकात की. सीएम ने इस दौरान त्योहारों के अवसर पर अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की प्रदेश की जनता से अपील की. इसके बाद सीएम ने अपने आवास नगरा तराई पहुंचे. जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में आम ग्राहक की तरह मिट्टी के दीयों को खरीदते हुए I pic.twitter.com/s5bvuu7EbD— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) October 16, 2025
सीएम धामी के गुरुवार के कार्यक्रम के बारे में सूचना विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सीएम गुरुवार को खटीमा के मेलाघाट इलाके में मेलाघाट राज मार्ग 107 के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे. उसके उपरांत खटीमा के कंजाबाग तिराहे में लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित तिरंगा लोकार्पण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे. इसके बाद सीएम धामी अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर को प्रस्तान कर टनकपुर में नवनिर्मित कैंप कार्यालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे. इसके उपरांत सीएम टनकपुर के छीनी गोठ में सशक्त बहन उत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे. इसके बाद लगभग एक बजे सीएम धामी टनकपुर स्टेडियम हैलीपेड से काशीपुर उधम सिंह नगर को प्रस्थान करेंगे.
