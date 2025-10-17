ETV Bharat / state

आज बिहार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, एनडीए के लिए करेंगे प्रचार, यहां देखिये कार्यक्रम

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन में है. यही कारण है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों को प्रचार की कमान सौंपी है. बीजेपी ने सीएम धामी को भी बिहार चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है. इसी कड़ी में आज सीएम धामी बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे.

देहरादून: सीएम धामी आज बिहार में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे. आज सीएम धामी बिहार के गोरियाकोठी पहुंचेंगे. जहां सीएम धामी भाजपा प्रत्याशी देवेशकांत सिंह के लिए प्रचार करेंगे. इसके साथ ही सीएम धामी सिवान विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी मंगल पांडेय, वारसलीगंज (नवादा) से भाजपा प्रत्याशी अरुणा देवी के समर्थन भी प्रचार प्रसार करेंगे. इस दौरान सीएम धामी जनसभा व रोड शो में हिस्सा लेंगे.

बिहार चुनाव से पहले सीएम धामी ने दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार किया था. जहां बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही. इससे पहले सीएम धामी हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान में भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके हैं. सीएम धामी तेज तर्रार वक्ता है. उनके फैसलों ने देशभर में उन्हें एक नई पहचान दिलाई है.

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर कर सीएम धामी देशभर में सुर्खियों में छाये. इसके बाद सीएम धामी लैंड जिहाद के खिलाफ एक्शन लिया. इसके अतिरिक्त प्रदेश की आपदाओं को अपने मजबूत नेतृत्व से संभालने को लेकर भी सीएम धामी की खूब तारीफ होती है.

बिहार चुनाव को लेकर अभी बीजेपी ने 101 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. यहां बीजेपी ने जातिगत आधार पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है. मिशन 2025 को फतह करने के लिए भाजपा ने 'भूरा बाल' यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राहमण और लाला पर भरोसा किया है.बिहार में मुसलमान की आबादी 17.70% है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे के दौरान मुसलमानों को महत्व नहीं दिया. भारतीय जनता पार्टी ने 101 उम्मीदवारों की सूची में एक भी मुसलमान का नाम शामिल नहीं किया. 101 सीट में एक सीट भी अल्पसंख्यक समुदाय के हिस्से नहीं गई पार्टी को ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट उन्हें नहीं मिलता है, इस वजह से वह टिकट देना भी मुनासिब नहीं समझते.