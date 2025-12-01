ETV Bharat / state

SIR के मुद्दे पर सीएम धामी ने विपक्षी दलों को घेरा, जानिए क्या कहा?

सीएम धामी कहा कि बिहार में विपक्ष ने जो झूठी बाते की थी, उसे जनता से पूरी तरह के नकार दिया है. आने वाले चुनावों में भी जनता ऐसे दलों को नकारने वाली है. ये केवल विपक्ष की झुझलाट है, जो विरोध के लिए विरोध रहे है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के आने के बाद देश की जनता काम करने वाले लोगों को प्राथमिकता दे रही है. यहीं कारण है कि बिहार के चुनाव में जनता ने पूरी तरह के विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिना नाम लिए विपक्षी दल पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने 60 सालों तक देश को गुमराह किया है, अब उनके झूठे नेरेटिव सेट नहीं हो पा रहे है. उनकी अफवाहें नहीं चल पा रही है, क्योंकि देश के अंदर अब पूरा कल्चर बदल गया है. इसीलिए वो परेशान है.

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले पर विपक्ष पर निशाना साधा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि विपक्षी दल सिर्फ विरोध के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बयान हरिद्वार में दिया. हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया, दो दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने पहुंचे थे.

अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में देश और विदेश से आए तमाम संस्कृत विद्वानों ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की और कई सुझाव दिए गए. उत्तराखंड संस्कृत अकादमी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में संस्कृत विद्वानों के अलावा तमाम कॉलेजो के छात्र-छात्रा भी शामिल हुए.

इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संस्कृत देव वाणी है. उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है. संस्कृत को बढ़ावा देने और इसे आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है. संस्कृत ग्रामों की स्थापना भी इसी योजना का हिस्सा है.

किसानों से सीएम का स्वागत: गन्ना खरीद मूल्य बढ़ाए जाने पर हरिद्वार में किसानों ने गुरुकुल हैलीपेड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया. उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पर उतरे तो यहां मौजूद सैकड़ों किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और माला पहनाकर उनका स्वागत किया. इस दौरान तमाम भाजपा नेता भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार किसान हितों और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. लगातार किसानों की ओर से गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसान का भुगतान समय पर हो सके और गन्ने की खरीद भी समय के अनुसार हो इसको लेकर भी चीनी मिलों को निर्देश दिए गए हैं.

