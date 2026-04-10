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कल भीमताल दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, जानिये क्या रहेगा खास

सीएम धामी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कल सीएम भीमताल पहुंचेंगे.

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सीएम धामी भीमताल दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 10, 2026 at 8:34 PM IST

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हल्द्वानी: सीएम पुष्कर सिंह धामी 11 अप्रैल को नैनीताल दौरे पर रहेंगे. इस दौरान सीएम धमी भीमताल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद सीएम धामी काठगोदाम में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इस दौरान मानव-वन्यजीव संघर्ष, यात्रा सीजन की तैयारियों और कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल जनपद में रहने वाले हैं. उनके प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पूर्वाह्न 11. 40 मिनट पर देहरादून से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान करेंगे. सीएम धामी दिन में 12 बजकर 45 मिनट पर विकास भवन खेल मैदान हेलीपैड, भीमताल पहुंचेंगे. भीमताल पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. यह कार्यक्रम अपराह्न 1 बजे से 2 बजकर 30 मिनट तक आयोजित होगा. जिसमें सीएम धामी छात्र-छात्राओं और संस्थान से जुड़े लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं.

कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री अपराह्न 3 बजकर 15 मिनट पर भीमताल हेलीपैड से प्रस्थान करेंगे. करीब 10 मिनट बाद 3 बजकर 25 मिनट पर गौलापार हेलीपैड पहुंचेंगे. इसके बाद वे सड़क मार्ग से काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस पहुंचेंगे. जहां उनका आगमन लगभग 3 बजकर 40 मिनट पर प्रस्तावित है.

सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री अपराह्न 4 बजे से जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. इस बैठक में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं, आगामी यात्रा सीजन की तैयारियों और कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की जाएगी. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है, ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके.

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