रिवर्स पलायन में हुई 44 फीसदी की बढ़ोतरी, सीएम धामी ने गिनाये आंकड़े, जानिये क्या कहा
सीएम धामी ने भीमताल में 17 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 12, 2025 at 2:24 PM IST
देहरादून: आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल दौरे पर रहे. इस दौरान सीएम धामी ने भीमताल क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसके बाद सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.
सीएम धामी ने कहा भीमताल के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किये जा रहे हैं. भीमताल से देवीधुरा तक सड़क निर्माण के लिए साढ़े नौ करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है. 112 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 17 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है. इनमें सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, खेल सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परियोजनाओं के साथ ही गौशाला का भी लोकार्पण शामिल है. ये सभी योजनाएं क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी.
सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. आज सुदूर गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर और मूल सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है. उन्होंने कहा हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखण्ड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है. चारधाम की तर्ज पर मानसखंड के पौराणिक मंदिरों का पुनरुत्थान किया जा रहा है. सीएम धामी ने कहा भीमताल के विभिन्न क्षेत्रों में मिनी स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा. साथ ही भीमताल में लंबित पार्किंग परियोजना को पूरा किया जाएगा. नया रोडवेज बस स्टेशन व अग्निशमन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा.
पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने और स्थानीय आर्थिकी को सशक्त बनाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं. आज हमारी मातृशक्ति द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पाद विश्व में एक अलग पहचान बना रहे हैं. सीएम धामी ने कहा आज रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. लोग अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं.
