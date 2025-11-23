ETV Bharat / state

सीएम धामी ने 'पुष्कर' नाम पड़ने की बताई वजह, अजमेर में हुए भावुक, जानिए क्यों

सीएम धामी ने 'पुष्कर' नाम पड़ने की बताई वजह ( PHOTO- CMO UTTARAKHAND )