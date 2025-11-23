सीएम धामी ने 'पुष्कर' नाम पड़ने की बताई वजह, अजमेर में हुए भावुक, जानिए क्यों
राजस्थान के अजमेर में कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी भावुक हुए. उन्होंने अपना नाम 'पुष्कर' पड़ने का कारण भी बताया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 23, 2025 at 5:25 PM IST
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजस्थान के अजमेर स्थित तीर्थराज पुष्कर की पावन भूमि पर स्थित विश्वप्रसिद्ध श्री ब्रह्मा जी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. मुख्यमंत्री धामी ने प्रजापिता ब्रह्मा जी से उत्तराखंड राज्य सहित समस्त प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की. इस दौरान उन्होंने अपना नाम 'पुष्कर' पड़ने की जानकारी भी दी.
सीएम धामी ने अजमेर स्थित अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम, तीर्थराज पुष्कर के द्वितीय तल का लोकार्पण किया. इस मौके उन्होंने कहा कि, तीर्थराज पुष्कर की इस तपोमय भूमि पर उपस्थित होना उनके लिए अत्यंत सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है.
" तीर्थराज पुष्कर की आभा से प्रभावित होकर ही मेरा नाम भी पुष्कर रखा गया।": माननीय मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी pic.twitter.com/4jtgIMJYvs— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) November 23, 2025
उन्होंने ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, गया और प्रयाग को पंचतीर्थ के रूप में वर्णित किया गया है. इनमें भी ब्रह्माजी की यज्ञस्थली पुष्कर को समस्त तीर्थों का गुरु कहा गया है. पुष्कर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की अनश्वर ज्योति है, जो मानवता को सदैव धर्म, तप, त्याग और सद्गुणों के पथ पर चलने की प्रेरणा देती रही है.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पुष्कर, राजस्थान स्थित श्री ब्रह्मा जी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि व मंगलमय जीवन की कामना की। pic.twitter.com/IXreXNp96x— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) November 23, 2025
सीएम धामी ने भावुक होते हुए बताया कि संभवतः इसी आध्यात्मिक महिमा और आभा से प्रेरित होकर उनके माता-पिता ने उनका नाम ‘पुष्कर’ रखा. उन्होंने आयोजन समिति और प्रवासी उत्तराखंडियों
का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे राजस्थान में नहीं बल्कि देवभूमि के अपने परिजनों के बीच होने का अनुभव कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह धर्मशाला आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल बनने के साथ-साथ उत्तराखंड और राजस्थान के बीच सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगी.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अजमेर, राजस्थान स्थित तीर्थराज पुष्कर की पावन भूमि पर स्थित विश्वप्रसिद्ध श्री ब्रह्मा जी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रजापिता ब्रह्मा जी से उत्तराखण्ड राज्य सहित समस्त प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं मंगलमय… pic.twitter.com/Kmps1ZcQyk— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) November 23, 2025
कांग्रेस पर लगाया आरोप: सीएम धामी ने कहा कि, तुष्टिकरण और वोट बैंक की देश में राजनीतिक करने वालों को जानता नकार चुकी है. बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में जनता कांग्रेस को आईना दिखा चुकी थी. जनता डबल इंजन सरकार बना रही है. तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाले ये लोग पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करते-करते देश का विरोध करने लगे, जिसके बाद जनता ने इन लोगों बाहर का रास्ता दिखा दिया.
ये भी पढ़ें: