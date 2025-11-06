ETV Bharat / state

सीएम धामी ने पूर्व सैनिक सम्मेलन में की कई बड़ी घोषणाएं, एक क्लिक में जानें

हल्द्वानी: उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर प्रदेश सरकार इस वर्ष को रजत जयंती उत्सव के रूप में मना रही है. इस अवसर पर प्रदेश भर में राज्य सरकार कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है. देहरादून से लेकर प्रत्येक जिलों में संबंधित विभाग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं. आज हल्द्वानी में भी सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ. जिसमें लगभग दो से तीन हजार पूर्व सैनिकों समेत उनके परिजनों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पूर्व सैनिकों पर पुष्प वर्षा भी की. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज वह इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का अभिनंदन करते हैं. आज प्रदेश स्थापना के अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों का सम्मेलन का आयोजन किया है. ऐसे कार्यक्रम में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान सैनिकों से है. सैनिकों को देख कर ही वह बड़े हुए क्योंकि उनके पिता भी एक सैनिक थे.

उन्होंने कहा कि बर्फीले पहाड़ों की चोटियां हों या कश्मीर की घाटियां, हमारे सैनिकों ने अपना लहू बहा कर तिरंगे को लहराने का काम किया है. उन्होंने कहा कि देवभूमि आध्यात्मिकता की ही नहीं, बल्कि शौर्य, बलिदान, पराक्रम और कर्तव्यनिष्ठा की धरती है. यह वही धरती है, जहां हर घर से एक बेटा सरहद में तैनात है. उन्होंने कहा कि सैनिक की शहादत का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन हमारी सरकार ने शहादत देने वाले वीर के परिवार की सहायता धनराशि को 10 लाख से बढ़ा कर 50 लाख रुपए कर दिया है. उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के दाह संस्कार के लिए 10 हजार रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया.