टिहरी एक्रो फेस्टिवल का समापन, सीएम धामी रहे मौजूद, पैराग्लाइडर्स ने दिखाए करतब
समापन समारोह के मौके पर सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 30, 2026 at 7:25 PM IST
नई टिहरी: कोटि कॉलोनी टिहरी में आयोजित चार दिवसीय टिहरी एक्रो फेस्टिवल एवं नेशनल SIV चैंपियनशिप 2026 का शुक्रवार को भव्य समापन हुआ. समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पैराग्लाइडिंग के लाइव शो का अवलोकन किया और खिलाड़ियों को सम्मानित किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी गढ़वाल अब केवल ऊर्जा उत्पादन ही नहीं, बल्कि पर्यटन और साहसिक खेलों का प्रमुख केंद्र बन रहा है. ऐसे आयोजनों से पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं. उन्होंने “Himalayan O2” परियोजना का शुभारंभ करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वायु की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 26 करोड़ 45 लाख 86 हजार रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. जिनमें सड़क, शिक्षा, पंचायत भवन, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जल गुणवत्ता प्रयोगशाला तथा सुमन पार्क पुनर्विकास सहित कई योजनाएं शामिल हैं.
जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया फेस्टिवल में 11 देशों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल हुए और टिहरी झील को वैश्विक साहसिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है.समापन अवसर पर मृदुल पायल, गौरव ठाकुर, कपिल नौटियाल सहित विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया.
सीएम धामी ने कहा कि झील और टिहरी के आसपास के क्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इसकी पहचान बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. एक्रो फेस्टिवल आयोजित होने के कारण टिहरी की पहचान विश्व स्तर पर पहचान मिली है. यहां के लोगों को स्वरोजगार में बढ़ावा मिला है.
प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कपिल नौटियाल ने कहा कि प्रथम पुरस्कार मिलने पर बहुत खुशी हो रही है. उन्होंने कहा कि टिहरी की झील साहसिक खेल के लिए उपयुक्त है.
