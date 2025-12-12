ETV Bharat / state

कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी, नहीं नजर आता लैंड जिहाद, बोले सीएम धामी

सीएम धामी ने कहा कांग्रेस को यूसीसी से भी तकलीफ है. उन्हें लगता है कि इससे विशेष समुदाय के अधिकार छिने जा रहे हैं.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 12, 2025 at 3:09 PM IST

देहरादून: आज सीएम धामी नैनीताल दौरे पर रहे. इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. सीएम धामी ने कहा कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी है. उन्हें प्रदेश में कहीं भी लैंड जिहाद नजर नहीं आता है.

सीएम धामी ने कहा आज कांग्रेस के लोगों को लैंड जिहाद पर की जा रही कार्रवाई से दिक्कत है. उन्हें लैंड जिहाद करने वाले ही अच्छे लगते हैं. उन्होंने प्रदेश की जनसांख्यिकी को बिगाड़ने के लिए ऐसे-ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाया, जहां वे पहले थे ही नहीं। अब देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उनकी सफाई का अभियान जारी रहेगा.

सीएम धामी ने कहा कांग्रेस को यूसीसी से भी तकलीफ है. उन्हें लगता है कि इससे विशेष समुदाय के अधिकार छिने जा रहे हैं. स अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती. उन्होंने कहा जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने वालों पर कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस का पेट क्यों दुखता है? डियों पर हुई कार्रवाई से भी दिक्कत है.इन सभी पांखडियों को वहीं भेजा जाएगा जहां से वे आए हैं.

सीएम धामी ने कहा विपक्ष को बाबरी मस्जिद तो पसंद है लेकिन कैंची धाम के विकास से परेशानी होती है.ये देवो की भूमि है और इस भूमि के प्रताप को बनाए रखना हमारा संकल्प है.यहां मुगल परस्त मानसिकता को नहीं पनपने दिया जाएगा.यहां के मूल स्वरूप को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा.

सीएम धामी ने कहा हमारी सरकार सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है. हमने लैंड, लव जिहाद जैसी कट्टरपंथी सोच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. बनभूलपुरा में दंगा करने वालों पर भी सख़्त कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अब कोई भी सरकारी भूमि पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर रहा है.

