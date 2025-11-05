ETV Bharat / state

सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा, सीएम धामी ने दी वित्तीय स्वीकृति

सीएम पुष्कर सिंह धामी ( फोटो सोर्स: @pushkardhami )