उत्तराखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम धामी ने गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी

सीएम धामी ने गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी ( PHOTO- ETV Bharat )