उत्तराखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम धामी ने गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी
सीएम धामी ने गन्ने के दाम बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. सीएम धामी ने कहा कि किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना लक्ष्य है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2025 at 9:35 PM IST
देहरादून: राज्य सरकार ने पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ने के दाम निर्धारित कर दिए हैं. उत्तराखंड राज्य की चीनी मिलों की ओर से क्रय किए जाने वाले गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में वृद्धि को सीएम धामी ने मंजूरी दे दी है. नए पेराई सत्र 2025–26 के लिए इन मूल्यों में वृद्धि करते हुए अगेती प्रजाति का मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है.
इस साल गन्ना मूल्यों में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. जबकि पिछले साल पेराई सत्र 2024–25 में अगेती प्रजाति का राज्य परामर्शित मूल्य 375 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित था. सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण को गति देना है और यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का पूर्ण और उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो. इसी उद्देश्य के तहत वर्ष 2024–25 की तुलना में इस साल गन्ना मूल्य में काफी बढ़ोतरी की गई है.
सीएम धामी ने कहा कि मूल्य निर्धारण की पूरी प्रक्रिया में सहकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, किसान संगठनों और संबंधित हितधारकों के साथ विचार- विमर्श किया गया. इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित एफआरपी, उत्तर प्रदेश में प्रभावी गन्ना मूल्य और राज्य की भौगोलिक और कृषि परिस्थितियों का समुचित विश्लेषण कर संतुलित निर्णय लिया गया है.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार अपने हर निर्णय में किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. गन्ना किसानों की आय बढ़ाना, उनकी उपज का उचित सम्मान सुनिश्चित करना और उन्हें सुविधाजनक पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा न हो और भुगतान बिना देरी के सुनिश्चित किया जाए. साथ ही कहा कि पेराई सत्र 2025–26 के लिए घोषित यह बढ़ा हुआ मूल्य न केवल गन्ना किसानों को राहत देगा, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा. साथ ही गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने में सहायक साबित होगा.
ये भी पढ़ें: