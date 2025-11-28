ETV Bharat / state

उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी मामला, विजिलेंस से खुली जांच को मंजूरी

देहरादून: उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान वेतन भुगतान, पदोन्नति, नियुक्तियों समेत वित्तीय स्वीकृतियों में तमाम अनियमितताएं सामने आई थी. जिसमें 13.10 करोड़ रुपए के भुगतान से जुड़े प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारों का दुरुपयोग शामिल था. जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सख्ती दिखाई है. उन्होंने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबंधित इस मामले की सतर्कता विभाग से खुली जांच कराए जाने की मंजूरी दे दी है.

कैग की रिपोर्ट में हुआ था बड़ा खुलासा: दरअसल, कैग यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की साल 2019 की रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई थी. जब साल 2022 में सतर्कता विभाग (विजिलेंस) ने प्रारंभिक जांच की तो उस दौरान अवैध नियुक्तियों और वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था.

विजिलेंस से खुली जांच की मंजूरी: इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के विशेष ऑडिट में भी तमाम अनियमिताएं सामने आई थी. जिसके बाद वर्तमान साल 2025 में वित्त विभाग ने दोषी अधिकारियों से वसूली और कार्रवाई की बात कही थी. ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतर्कता विभाग से खुली जांच को मंजूरी दे दी है.

13.10 करोड़ के भुगतान में दुरुपयोग का आरोप: उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बीते कई सालों में 13.10 करोड़ के भुगतान में प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारों के दुरुपयोग होने का मामला सामने आया था. शासन की ओर से इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया था. जिससे संबंधित प्रस्ताव पर 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच को मंजूरी देते हुए सतर्कता विभाग से खुली जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं.