22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने दिए 14 सवालों के जवाब, अंकिता हत्याकांड पर सामने रखा पक्ष
अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 6, 2026 at 8:02 PM IST
देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मीडिया के सामने खुलकर बोले. हालांकि, मौका था VB G RAM G योजना की जानकारी जनता तक पहुंचाने का. लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंकिता भंडारी मामले की बात सामने आई तो योजना को मुख्यमंत्री ने 14 मिनट में खत्म कर दिया.
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम धामी ने 22 मिनट में 14 सवालों के जवाब दिए. सरकार इस पूरे मामले पर क्या कर रही है? इसके बारे में मुख्यमंत्री ने खुलकर बातचीत की. सीएम धामी ने न केवल पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, बल्कि बार-बार वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहते हुए सुनाई दिए कि वह हर सवाल के जवाब आज देंगे.
खुलकर बोले सीएम: लगभग 22 मिनट तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम धामी ने इस पूरे मामले पर अंकिता हत्याकांड प्रकरण की शुरुआती दौर से हुए घटनाक्रम के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही यह मामला सामने आया था और तत्काल प्रभाव से सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए वह कार्रवाई की जो एक जघन्य अपराध में हो सकती है. लेकिन फिर भी कुछ लोग बार-बार इस मामले को लेकर संगठन और सरकार पर उंगलियां उठ रहे हैं.
हम हर जांच के लिए तैयार: सीएम धामी ने कहा कि पहले भी सरकार और एजेंसियां लोगों से आग्रह करती रही है कि अगर किसी के पास इस मामले में कोई भी सबूत हैं तो वह सामने आकर दे सकते हैं. उनके नाम को गोपनीय रखा जाएगा. लेकिन अब तक कोई सामने नहीं आया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से अब एक नया नाम वायरल ऑडियो क्लिप के माध्यम से सामने आ रहा है और उसे ऑडियो कॉल में कई तरह की बातें की जा रही हैं. अगर इसमें कोई सत्यता है तो सरकार हर जांच के लिए तैयार है. सीएम धामी ने उर्मिला सनावर और पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर के लिए कहा कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वह एजेंसियों के संपर्क में आकर इस पूरे मामले पर अपना बयान दर्ज करवाएं.
ऑडियो पर इतना हल्ला ? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर किसी को उनकी लोकेशन पता है तो वह हमें बता सकते हैं, क्योंकि राज्य में जिस तरह का माहौल एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से बनाया जा रहा है, वह सही नहीं है. ऑडियो क्लिप में किसी का भी नाम किसी से ले देना और उसके बाद राज्य में इस तरह से माहौल बना देना, यह राज्य के हित में नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस ऑडियो क्लिप के हवाले से इतना हल्ला मचाया जा रहा है, उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं. कभी इसको हत्या बताया जा रहा है तो कभी आत्महत्या बताया जा रहा है. जबकि जांच में जो कुछ भी निकलकर आया है, वह बिल्कुल साफ है.
बादल हटेंगे कोहरा हटेगा एक बार फिर से सूरज निकलेगा: मुख्यमंत्री ने अपने विरोधियों को शेरों शायरी में एक संदेश दिया. उन्होंने कहा, जो माहौल राज्य में बनाया जा रहा है, वह जल्द सही हो जाएगा. बादल हटेंगे, कोहरा हटेगा, एक बार फिर से सूरज निकलेगा.
धामी ने कहा कि, अंकिता हमारी बेटी है और इस मामले में हमने जितनी तेजी से कार्रवाई की है, उसको सबने देखा है. मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कहा है कि यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी इसी तरह की ऑडियो क्लिप पेपर लीक मामले में सामने आई थी. एक बार फिर से इसी तरह की ऑडियो सामने आई है.
सुरेश राठौर को संदेश: प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी ने सुरेश राठौर को भी संदेश दिया. उन्होंने कहा कि सुरेश राठौर एक सम्मानित नागरिक हैं और विधायक भी रहे हैं. लिहाजा, ऐसे समय पर उन्हें सामने आकर सारी बातों को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए. नहीं तो पुलिस अपना काम तो कर ही रही है. रोजाना उनके घर में जाकर नोटिस और उन्हें खोजने का काम कर रही है. लेकिन, अभी तक दोनों में से कोई भी सामने नहीं आया है.
ये भी पढ़ें:
- अंकिता केस में भावुक होकर इस्तीफा देने वाले बीजेपी नेताओं पर क्या बोले महेंद्र भट्ट? देखिए खास बातचीत
- अंकिता भंडारी हत्याकांड, वायरल ऑडियो पर दर्ज 2 मुकदमों में सुरेश राठौर को राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
- अंकिता भंडारी केस में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम धामी बोले- 'दिल्ली में पीसी, कहीं कोई षडयंत्र तो नहीं चल रहा?'
- अंकिता भंडारी के माता-पिता से मिलेंगे सीएम धामी, CBI जांच पर बोले- वो जो मांग करेंगे, वैसी जांच कराएंगे