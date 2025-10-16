उत्तराखंड में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट काउंसिल, जानिए किन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा
उत्तराखंड में सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया जाएगा. सीएम धामी ने इसके लिए युकॉस्ट महानिदेशक को निर्देश भी दिए हैं.
Published : October 16, 2025 at 3:09 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत क्षेत्रों में सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के लिए राज्य में सीमांत क्षेत्र विकास परिषद के गठन की घोषणा की है. इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि देहरादून में जल्द ही देश का पांचवां विज्ञान शहर बनेगा, जो उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
15 अक्टूबर को रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में चौथे सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव में अपने संबोधन में सीएम धामी ने बताया कि परिषद इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी. उन्होंने सीमांत जिलों में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर केंद्रित नवाचार केंद्रों की स्थापना पर भी प्रकाश डाला.
मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के बाल वैज्ञानिकों के साथ जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन युवा प्रतिभाओं को विकास के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे. व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बोलते हुए सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि भारत नवाचार, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है.
दरअसल, सीएम धामी ने बुधवार को रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव के चौथे संस्करण के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था. समारोह का आयोजन रुद्रप्रयाग के पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय बणसू जाखधार (गुप्तकाशी) में हुआ था. जहां सीएम धामी ने सीमांत क्षेत्र विकास परिषद के गठन की घोषणा की जिसके लिए उन्होंने महानिदेशक, युकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत को आवश्यक कार्रवाई को लेकर निर्देशित किया गया.
इसके अलावा समारोह में सीएम धामी ने उपस्थित बाल वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया और बच्चों की शंकाओं का समाधान भी किया. कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए हुए बाल वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री से जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक जल संसाधन एवं संरक्षण, आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संरक्षण आदि विषयों पर चर्चा की गई.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस भव्य आयोजन से सीमांत जिलों के बाल वैज्ञानिकों को एक नई दिशा और अवसर प्राप्त होंगे. उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकॉस्ट की रुद्रप्रयाग डैशबोर्ड पुस्तक का विमोचन भी किया. यह जीआईएस आधारित रिमोट सिस्टम डैशबोर्ड है, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं से जुड़ी सूचनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी.
