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विधानसभा सत्र के लिए गैरसैंण पहुंची 'सरकार', क्षेत्र में बढ़ी रौनक, सीएम धामी ने किए आदिबद्री के दर्शन

विधानसभा सत्र के लिए गैरसैंण पहुंची 'सरकार' ( PHOTO-ETV Bharat )

गैरसैंण (चमोली): उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में 27 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. सीएम पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, कैबिनेट मंत्री, विधायक और अधिकारी गैरसैंण पहुंच चुके हैं. यह पंचम विधानसभा का वर्ष 2026 का तीसरा सत्र होगा. साथ ही, इसे धामी सरकार का अंतिम विधानसभा सत्र भी माना जा रहा है. ऐसे में इस सत्र पर सभी की नजरें टिकी हैं. सत्र के दौरान सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों, विधायकों के सवालों और सरकार के जवाबों पर खास नजर रहेगी.

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने आगामी सत्र को लेकर उम्मीद जताई कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी और सकारात्मक माहौल में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि यह वर्ष 2026 का तीसरा सत्र है और वर्तमान सरकार का अंतिम सत्र होने जा रहा है. ऐसे में सभी सदस्यों को अपनी बात मजबूती से रखने का अवसर मिलना चाहिए. विधानसभा अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि सदन में विधायक जनता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाएंगे और उन सवालों पर सार्थक चर्चा होगी.