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हल्द्वानी में सीएम धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष पर साधा निशाना, जानिये क्या कहा

हल्द्वानी: सीएम धामी ने हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया. इस दौरान सीएम धामी ने अपने चार साल की उपलब्धियों को गिनाया. सीएम धामी ने कहा पिछले चार सालों में प्रदेश की की प्रति व्यक्ति आय में 41 फीसदी वृद्दि हुई है. सीएम धामी ने राज्य का बजट भी पिछले चार सालों में बढ़ा है.

सीएम धामी ने कहा बीते 4 वर्षों में उत्तराखण्ड ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं. ये वर्ष राज्य की प्रगति में मील का पत्थर सिद्ध होंगे. विकसित उत्तराखण्ड के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में मजबूत आधार तैयार करेंगे.

सीएम धामी ने कहा खनन क्षेत्र में किए गए व्यापक सुधारों के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखण्ड को देशभर में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है. इसके साथ ही इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को 200 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई है एक समय प्रदेश में नकल माफिया के कारण न जाने कितने बेटा-बेटियों के सपने चकनाचूर हो जाते थे. युवाओं के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ होता था, लेकिन सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर हमने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की और 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर इतिहास रचा.

सीएम धामी ने कहा कांग्रेस ने अपने वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते देवभूमि उत्तराखण्ड की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का कार्य किया. आज स्थिति यह है कि प्रदेश में कोई भी अवैध कब्जा करने से पहले सौ बार सोचता है, क्योंकि हमारी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.