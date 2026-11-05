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'दिल की बात, अंकल धामी के साथ', सीएम ने 8 लाख स्कूली बच्चों को किया संबोधित, जानिए क्या कहा?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ( @pushkardhami )

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सीएम आवास से 'दिल की बात, अंकल धामी के साथ' कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लगभग 8 लाख स्कूली बच्चों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने बच्चों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भैया दूज की शुभकामनाएं देते हुए त्योहारों के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व, स्वच्छता, सुरक्षा, पढ़ाई व भविष्य के लक्ष्यों को लेकर प्रेरक संदेश दिया.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 'दिल की बात, अंकल धामी के साथ' कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के बच्चों के साथ निरंतर जुड़ाव बनाए रखना, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें शिक्षा, संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर प्रदेश के विभिन्न शहरों और गांवों में अध्ययनरत लाखों बच्चे एक साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हैं.