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डीएवी पब्लिक स्कूल में अव्यवस्थाओं का अंबार, टपकती छत छात्रों के लिए जानलेवा, बदबूदार शौचालय खोल रहे पोल

बरसात के समय हमारे क्लास में पानी टपकता है. पढ़ाई करने में दिक्कत होती है.शिकायत करने पर भी समाधान नहीं हो रहा है- छात्र

हम लोगों की कॉपी किताब भींग जाते हैं. प्रिंसिपल से जब शिकायत करते हैं तो वो बोलते हैं कि अधिकारी आएंगे वही समस्या का हल करेंगे.लेकिन अब तक कोई अधिकारी नहीं आया है- छात्रा

एमसीबी जिले में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है. बारिश में स्कूल के कई क्लास रूम टपक रहे हैं.कुछ कमरों की स्थिति इतनी खराब है कि सुरक्षा के मद्देनजर उसे खाली किया गया है.हालात ऐसे हैं कि बारिश के दौरान बच्चों के बैग और किताबें तक पानी से गीले हो रहे हैं.बावजूद इसके बच्चे अव्यवस्थाओं के बीच कोर्स पूरा कर रहे हैं.कक्षा आठवीं में पढ़ने वाली छात्रा ने बताया कि पानी आता है तब छत से पानी टपकता है और हम लोगों को डर लगता है कि छत कहीं गिर ना जाए

एमसीबी : मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल की बदहाल तस्वीर सामने आई है. जिस स्कूल को निजी स्कूलों की तर्ज पर बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, आज उसी स्कूल की जर्जर इमारत ने बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं.

शौचालय में फैली गंदगी

स्कूल परिसर में बने शौचालय गंदगी से भरे पड़े हैं. शौचालयों की नियमित साफ - सफाई नहीं होने के कारण छात्र - छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्कूल में 260 छात्र - छात्राएं अध्ययनरत हैं ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के लिए साफ - सुथरे और सुरक्षित शौचालयों का होना बेहद जरूरी है, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाओं की स्थिति ही सवालों के घेरे में है.

छत से टपक रहा पानी खतरे में बच्चों की जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अफसर और जनप्रतिनिधि को भी बताई गई समस्या

मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल के टीचर इंचार्ज अनिल प्रजापति के मुताबिक स्कूल प्रबंधन का कहना है कि भवन की समस्या को लेकर कई बार जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी जा चुकी है. कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को भी पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है. कुछ दिनों पहले क्षेत्रीय विधायक भी स्कूल पहुंची थीं, जिन्हें स्कूल की समस्याओं से अवगत कराया गया. विधायक की ओर से समस्याओं का समय रहते निराकरण कराने का आश्वासन भी दिया गया है.

शिकायत के बाद भी समाधान नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश में समस्या गंभीर हो जाती है. प्लास्टर गिरता है,बच्चों का बैग गीला होता है.सीलन के कारण पंखें भी नीचे गिर चुके हैं.इसके लिए हमने कई बार कलेक्टर मैडम से शिकायत भी की, अपनी बात रखी थी. डीईओ और विधायक मैडम को भी बताया गया था.कलेक्टर मैडम में इसे सुधरवाने की बात कही है- अनिल प्रजापति, इंचार्ज

इस पूरे मामले में जिला के शिक्षा विभाग के अधिकारी रविकांत यादव ने बताया कि ये सूचना मेरे पास भी आई थी. मैंने डीएवी प्रबंधन के लोग हैं उनसे बात की थी कि जो राशि स्कूल मरम्मत के लिए आती है, उससे तत्कालीन रूप से स्कूल की मरम्मत कर लें.यदि अधिक राशि की आवश्यकता पड़ती है तो उसका एक प्राकलन तैयार करके हमें उपलब्ध कराएं ताकि हमारे स्तर से या फिर उच्च कार्यालय स्तर से कुछ कर सके.

डीएवी पब्लिक स्कूल की बदहाल तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल भवन जर्जर नही है. कुछ कमरे जर्जर हैं. मैंने देखा है. बाकी वहां से लगा हुआ स्कूल है डीएवी कछौड़ का उसको भी देखूंगा. सरकारी है लेकिन उनका डीएवी प्रबंधन से कुछ अनुबंध हुआ था. कुछ शर्तों के अनुसार उसको मैं देखूंगा उसमे कुछ छोटे मोटे निर्माण कार्य हैं. वो डीएवी प्रबंधन ही कराएगा- रविकांत यादव, डीईओ

समाधान की जगह मिला आश्वासन

कुल मिलाकर जिला शिक्षाधिकारी ने मामला सामने आने पर गेंद डीएवी प्रबंधन के पाले में डाल दी है. लेकिन जो भी शिकायत छात्र और स्कूल स्टाफ कर रहा है उससे यही लग रहा है कि समस्या का समाधान करने का सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, उसमें सुधार नहीं हो रहा.एक बार फिर स्कूल की दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन दिया जा रहा है.

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