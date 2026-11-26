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मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना: कांकेर में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने कर दी कलेक्टर से बड़ी मांग

कांकेर: पूरे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की जा रही है, जो 31 जनवरी 2027 तक जारी रहेगी. धान खरीदी के बीच आज भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने जिला प्रशासन के सामने तीन मांगें रखी हैं. यूनियन के जिला अध्यक्ष बाबूलाल साहू के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा. जिसमें फसल बीमा की राशि कटौती में पारदर्शिता लाने, धान खरीदी की मात्रा बढ़ाने और ऑनलाइन-ऑफलाइन टोकन व्यवस्था में किसानों को राहत देने की मांग की.

किसान यूनियन का आरोप है कि फसल बीमा के नाम पर उनके खातों से राशि तो काट ली जाती है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती. वहीं धान खरीदी केंद्रों में कम मात्रा में खरीदी और अन्य अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना (ETV Bharat)



पहली मांग

प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना में पारदर्शिता लाने की किसानों की पहली मांग है. किसान यूनियन का कहना है कि किसानों के बैंक खातों से फसल बीमा के नाम पर राशि काट ली जाती है, लेकिन कितनी राशि काटी गई और किस कंपनी के माध्यम से बीमा हुआ, इसकी जानकारी किसानों को नहीं मिलती. आपदा या फसल नुकसान होने पर मुआवजे के लिए किसान बैंक पहुंचते हैं, तो उन्हें बीमा कंपनी से संपर्क करने की बात कहकर लौटा दिया जाता है. यूनियन ने पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर बीमा संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने तथा प्रत्येक किसान को बीमा कटौती का विवरण उपलब्ध कराने की मांग की.





दूसरी मांग

धान खरीदी केंद्रों में खरीदी की निर्धारित मात्रा और मापदंड बढ़ाने की दूसरी मांग है. यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि कई खरीदी केंद्रों में प्रतिदिन लगभग 450 क्विंटल ही धान खरीदा जा रहा है. इसके चलते किसानों का धान समय पर नहीं बिक पा रहा है. मौसम खराब होने और बारिश के कारण खरीदी प्रभावित होने से किसानों की परेशानी और बढ़ जाती है. इसके अलावा धान में नमी और सुखत के नाम पर अधिक कटौती तथा कुछ केंद्रों में पैसे की मांग किए जाने की शिकायतें भी उठाई गई हैं. यूनियन ने इन मामलों की जांच और निर्धारित मापदंडों के अनुसार खरीदी सुनिश्चित करने की मांग की.





तीसरी मांग

ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन व्यवस्था में किसानों को सुविधा देने की तीसरी मांग है. किसान यूनियन ने बताया कि सरकार की ओर से 70 और 30 प्रतिशत का अनुपात निर्धारित किया गया है, लेकिन कई किसान ऑनलाइन प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं. ऐसे में किसानों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन व्यवस्था में समान रूप से 50-50 प्रतिशत की सुविधा देने की मांग की, ताकि अशिक्षित और तकनीकी जानकारी नहीं रखने वाले किसानों को भी धान बेचने में परेशानी न हो.

वास्तविक पैदावार का सही आकलन नहीं करने का आरोप