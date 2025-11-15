ETV Bharat / state

पांच साल बाद भी नहीं दिया कोविड योजना का लाभ, हाईकोर्ट ने कहा- 90 दिन में फैसला ले सरकार

हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका को निपटाते हुए सरकार को 90 दिन में निर्णय लेकर याचिकाकर्ता को सूचित करने को कहा.

JABALPUR HIGH COURT
जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला (सांकेतिक तस्वीर)
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से कोविड के दौरान जान गंवाने वाले शख्स को कोविड योद्धा मानकर परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना के संबंध में जल्द फैसला लेने को कहा है. कोर्ट ने इसको लेकर 90 दिन के भीतर निर्णय लेकर याचिकाकर्ता को सूचित करने के आदेश दिए हैं.

बता दें ग्वालियर निवासी महिला ने दिवंगत पति को कोविड योद्धा मानकर परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना के तहत पांच साल बाद भी फैसला नहीं लिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए आवेदन पर सरकार को 90 दिनों में निर्णय लेकर याचिकाकर्ता को सूचित करने के आदेश जारी किए हैं.

ग्वालियर निवासी महिला की तरफ से दायर की गई थी याचिका

ग्वालियर निवासी विधवा राजा बेटी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उनके पति 13वीं बटालियन विशेष सशस्त्र बल ग्वालियर में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे. उन्हें भोपाल स्थित आर्थिक अपराध शाखा के कार्यालय में हथियार और गोला-बारूद की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था. कोविड 19 महामारी में सेवा के दौरान 26 नवंबर 2020 को कोविड से उनका निधन हो गया था.

पति की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना के लिए आवेदन किया था. इसको लेकर भोपाल कलेक्टर कार्यालय से ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय में दस्तावेज के संबंध में पत्राचार किया गया था. पात्रता होने के बावजूद पांच साल से उनका आवेदन लंबित है, संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

याचिका में 9 प्रतिशत ब्याज सहित योजना की राशि प्रदान करने की मांग की गई थी

याचिका में 9 प्रतिशत ब्याज सहित योजना की राशि प्रदान करने की मांग की गई थी. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद इस आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता संजय वर्मा ने पैरवी की.

