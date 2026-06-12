कंगना रनौत के साथ सीएम भजनलाल ने देखी 'भारत भाग्य विधाता', उत्कृष्ट सेवा देने वाली नर्सों को किया सम्मानित
सीएम ने कहा कि यह फिल्म मानवता और राष्ट्रसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण रहे असंख्य लोगों के त्याग, साहस और समर्पण को उजागर करती है.
Published : June 12, 2026 at 10:29 PM IST
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जवाहर सर्किल स्थित मिराज सिनेमा में कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की विशेष स्क्रीनिंग देखी. इस अवसर पर फिल्म की अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, सांसद मंजू शर्मा, फिल्म के निर्देशक एवं निर्माता सहित बड़ी संख्या में नर्स प्रोफेशनल्स और छात्राएं उपस्थित रहीं. स्क्रीनिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 'राष्ट्र प्रथम' की भावना और समाज के प्रति संवेदनशीलता ही एक जिम्मेदार नागरिक की सबसे बड़ी पहचान होती है. उन्होंने कहा कि फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' उन गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है, जिन्होंने राष्ट्र और समाज को सर्वोपरि मानते हुए अपना जीवन सेवा और समर्पण के लिए समर्पित किया है.
देश और समाज की सेवा में जुटे: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश ने 26/11 के आतंकी हमलों से लेकर कोविड-19 महामारी जैसे चुनौतीपूर्ण समय में अनगिनत कर्मयोगियों की सेवा भावना को करीब से देखा है. चिकित्सकों, नर्सों, सुरक्षाकर्मियों और अन्य सेवा प्रदाताओं ने विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर मानवता और राष्ट्रसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि यह फिल्म ऐसे ही असंख्य लोगों के त्याग, साहस और समर्पण को उजागर करती है, जो बिना किसी पहचान या प्रशंसा की अपेक्षा के निरंतर देश और समाज की सेवा में जुटे रहते हैं.
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मुख्यमंत्री ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रेरणादायी फिल्में युवाओं में राष्ट्रभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. उन्होंने युवाओं से समाज सेवा और सहयोग की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान भी किया. कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली नर्सों को सम्मानित किया गया. इस अवसर पर उपस्थित नर्स प्रोफेशनल्स और छात्राओं ने भी फिल्म देखी और इसकी विषयवस्तु की सराहना की. कार्यक्रम राष्ट्रसेवा, समर्पण और प्रेरणा के संदेश के साथ संपन्न हुआ.