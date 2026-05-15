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अलवर में विकास कार्यों का वर्चुअल उद्घाटन: एनसीआर के बाहर बांदीकुई में बनेगा नया इंडस्ट्रियल हब

अलवर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को अलवर-भिवाड़ी क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि अलवर एनसीआर में आता है, एनसीआर के नजदीक जल्द ही दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र को इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित किया जाएगा. यह क्षेत्र अलवर से पास होगा. वहीं, राजधानी दिल्ली से भी मात्र सवा दो घंटे की दूरी पर होगा. इस दौरान अलवर स्टेशन पर 112 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली. विकास कार्यों के वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व अलवर स्टेशन पर मौजूद वन मंत्री संजय शर्मा एवं भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे. वर्चुअल उद्घाटन में अलवर व भिवाड़ी में कुल 400 करोड़ रुपए से विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया.

भिवाड़ी में 1200 करोड़ का निवेश: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दौसा जिले के बांदीकुई में बनने वाले इंडस्ट्रियल हब क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. इस क्षेत्र में विकास की बड़ी गुंजाइश है. दिल्ली के समीप सड़क व हवाई कनेक्टिविटी इस क्षेत्र के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी.रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, भिवाड़ी स्थित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है. इसके जरिए करीब 2500 लोगों को रोजगार मिल रहा है. अलवर स्टेशन का नवीनीकरण कार्य आगे बढ़ रहा है. अलवर के नए स्टेशन का डिजाइन केंद्रीय मंत्री और अलवर के लोगों के सुझाव पर तैयार किया गया.

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