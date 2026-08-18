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सीएम भजनलाल बोले, 'युवा सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखियां करें नशे और साइबर क्राइम पर प्रहार'

सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि युवा और महिलाएं पुलिस के साथ काम कर अपराधों को रोकने में भागीदारी निभाएं.

Chief Minister interacting virtually with young CLG members and Suraksha Sakhis.
युवा सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखियों से वर्चुअल संवाद करते सीएम (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 9:18 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: राजधानी जयपुर के बिड़ला सभागार में मंगलवार को सुरक्षा सखियों और युवा सीएलजी सदस्यों से सीएम भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल संवाद किया. प्रदेशभर के अन्य जिलों से सुरक्षा सखियां और युवा सीएलजी सदस्य वीसी के जरिए कार्यक्रम से जुड़े. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखियां सामाजिक समन्वय एवं समरसता के अग्रदूत हैं. सरकार के प्रयास और जन भागीदारी से राजस्थान सुरक्षित और अपराधमुक्त हो रहा है. नशे और साइबर क्राइम के खिलाफ महिला और युवा शक्ति मिलकर प्रहार करें.

'क्राइम रोकने के लिए युवा और महिलाओं की ताकत चाहिए': कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि विकसित भारत 2047 युवाओं और महिलाओं से ही बनेगा. प्रदेश में कानून–व्यवस्था बेहतर होगी, तो निवेश आएगा. प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि पहले के समय में पुलिस की टोपी देखकर ही गांव खाली हो जाता था, लेकिन अब समय के साथ बदलाव आया है. प्रदेश सरकार चाहती है कि युवा और महिलाएं पुलिस के साथ काम कर अपराधों को रोकने में अपनी भागीदारी निभाएं. समाज में नशा और साइबर क्राइम तेजी से आगे बढ़ रहे है, इन्हें रोकने के लिए हमें युवा और महिलाओं की ताकत चाहिए.

सीएम ने युवा और महिलाओं को दिया ये संदेश (ETV Bharat Jaipur)

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इसलिए किया युवा सीएलजी का गठन: मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने में पुलिस अधिकारियों ने अनूठी पहल की है. युवाओं की सोच सकारात्मक हो और वह किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए हमने युवा सीएलजी का गठन किया है. युवा राह नहीं भटके और देश के विकास में भागीदार बने, इसलिए यह निर्णय लिया गया है. हमें युवाओं को खेल की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए. वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि राजस्थान में पहली बार सीएम सुरक्षा सखियों और युवा सीएलजी सदस्यों से संवाद कर रहे हैं. प्रदेश की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर पर चर्चा की जा रही है.

युवा देश के कर्णधार: उन्होंने कहा कि सरकार किसान, युवा, महिला और गरीब को केंद्र में रखकर विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि युवा देश के कर्णधार हैं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाना जरूरी है. युवा महापुरुषों की जीवनी पढ़ें और उनके तप, त्याग एवं आदशों को जीवन में अपनाएं. सुरक्षा सखी और युवा सीएलजी सदस्य अपराधों की रोकथाम के साथ यातायात व्यवस्था, रक्तदान, पौधारोपण, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान में भी सहयोग करें. बेहतर कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा.

CM Bhajanlal Sharma addressing the event
कार्यक्रम में संबोधन देते सीएम भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

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युवा सीएलजी में जोड़े जा रहे सदस्य: मुख्यमंत्री ने बताया कि युवा सीएलजी में 18 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को जोड़ा गया है. साथ ही, समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है. वर्तमान में प्रदेश में बीट स्तर पर 61 हजार से अधिक, थाना स्तर पर 11 हजार से अधिक तथा जिला स्तर पर करीब 2 हजार युवा सीएलजी सदस्य चयनित किये गए हैं. उन्होंने युवा सीएलजी सदस्यों से अपने क्षेत्रों में युवाओं को नशे से दूर रखने, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान का युवा नशे और अपराध से दूर रहकर स्वस्थ, जागरूक और नेतृत्व की भूमिका निभाने वाला बने.

महिलाओं में विश्वास का दूसरा नाम बनीं सुरक्षा सखियां: मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा सखी योजना महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस की महत्वपूर्ण पहल है. प्रत्येक थाने पर 20 से 30 सुरक्षा सखियों का चयन किया गया है और अब तक प्रदेश में करीब 22 हजार सुरक्षा सखियों का चयन हो चुका है. इनमें आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, अध्यापिका, प्राचार्य तथा महिला कार्मिक शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सुरक्षा सखियों की भूमिका केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, उनका दायित्व महिलाओं में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करना भी है.

Unveiling of Women's Safety Pledge Campaign brochure
महिला सुरक्षा संकल्प अभियान पत्रिका का विमोचन (ETV Bharat Jaipur)

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युवाओं के लिए रोजगार और पारदर्शी भर्ती पर फोकस: मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पेपरलीक के दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए एसआईटी का गठन किया। पेपरलीक के मामलों में एसआईटी 569 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 410 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के आयोजित की गई हैं. करीब 1 लाख 89 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1 लाख 22 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है और 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, एसीएस होम भास्कर ए सावंत, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा संकल्प अभियान पत्रिका का विमोचन किया. इस अवसर पर प्रदेशभर से सुरक्षा सखियों और युवा सीएलजी सदस्यों ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव एवं सुझाव साझा किए.

राजस्थान पेंशनर समाज के कार्यक्रम में की शिरकत : वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान पेंशनर समाज द्वारा आयोजित सम्मान एवं आभार कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी राजकीय सेवा से तो निवृत्त हो सकता है, लेकिन समाज और राष्ट्र निर्माण के दायित्व से कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है. इस दौरान सांसद मदन राठौड़, विधायक गोपाल शर्मा, राजस्थान पेंशनर समाज के अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे.

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CM BHAJANLAL TALK TO SURAKSHA SAKHI
CM ON DRUG ADDICTION AND CRIME
CM BHAJANLAL ON PAPER LEAK
युवा सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखियां
CM BHAJANLAL TALK TO CLG MEMBERS

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