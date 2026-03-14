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होंडा के पहले ईवी मॉडल का सीएम ने किया अनावरण, अन्य देशों में निर्यात होगी मेड इन इंडिया ईवी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि होंडा का पहले इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन राजस्थान के टपूकड़ा संयंत्र में इसी साल से शुरू होगा.

CM Bhajanlal unveiling the EV model
ईवी मॉडल का अनावरण करते सीएम भजनलाल (Courtesy - CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 14, 2026 at 7:42 PM IST

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जयपुर: होंडा की ओर से पहला इलेक्ट्रिक वाहन प्रदेश के टपूकड़ा संयंत्र में बनेगा, जिसका उत्पादन इसी वर्ष शुरू होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में होंडा के पहले ईवी मॉडल (होंडा 0 अल्फा) का अनावरण किया. 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' की तैयारियों के तहत सितंबर 2024 में जापान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने होंडा के शीर्ष प्रबंधन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' के आह्वान के समर्थन में राजस्थान में ईवी मॉडल निर्माण एवं निवेश के लिए आमंत्रण किया था. साथ ही, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था, जिसको लेकर होंडा के प्रतिनिधिमंडल ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया.

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हरित ऊर्जा एवं ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं होने एवं इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन यहां होने से अर्थव्यवस्था की गति और तेज होगी. सीएम ने कहा कि होंडा टपूकड़ा संयंत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमुख उत्पादन केंद्र बनाने जा रही है, जो राजस्थान की प्रभावशाली निवेश नीतियों पर वैश्विक विश्वास का बेहतरीन प्रमाण है. इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की दिशा में इसके बाद और निवेश बढ़ने की प्रबल संभावना होगी. साथ ही, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने एवं पर्यावरणीय संतुलन के साथ औद्योगिक विकास की यात्रा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा.

पढ़ें: टपूकड़ा में राइजिंग राजस्थान समिट: साइन हुए 19600 करोड़ के एमओयू, हजारों को मिलेगा रोजगार

स्वच्छ परिवहन की दिशा में प्रदेश की प्रभावशाली नीतियों का असर: मुख्यमंत्री ने कहा कि होंडा कम्पनी का राजस्थान से जुड़ाव काफी पुराना है. 2007 में कम्पनी के संयंत्र का शिलान्यास, 2014 में वाहनों का उत्पादन प्रारम्भ होना और अब 2026 में इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले उत्पादन के लिए टपूकड़ा संयंत्र का चयन राजस्थान के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से स्वच्छ परिवहन की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी खरीद पर अनुदान, सिंगल विण्डो सिस्टम के साथ चार्जिंग स्टेशन्स की स्थापना की जा रही है. साथ ही, 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन को स्क्रैप कराने एवं नए वाहन की खरीद पर 'राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति' के तहत छूट भी दी जा रही है. बैठक के दौरान कंपनी की ओर से भारत में अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए योजनाएं भी साझा की गई. साथ ही बताया गया कि यहां उत्पादित मेड इन इंडिया ईवी मॉडल घरेलू बाजार के साथ ही कई देशों में निर्यात किए जाएंगे.

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