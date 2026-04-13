CM आज देखेंगे पचपदरा रिफाइनरी की तैयारियां, मुख्य सचिव बोले- ये रेगिस्तान का रत्न
सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आयोजन स्थल का दौरा करेंगे.
Published : April 13, 2026 at 10:01 AM IST
जोधपुर : पचपदरा में लगाई गई रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को आ रहे हैं. इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आयोजन स्थल का दौरा करेंगे. इसके लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक रविवार रात को जोधपुर पहुंच गए. मुख्यमंत्री भजनलाल सोमवार सीधे पचपदरा पहुंचेंगे.
सोमवार सुबह सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह रिफाइनरी रेगिस्तान का रत्न है. इसमें राजस्थान की भागीदारी है. राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर समयबद्ध कार्य कर इस ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट को लोकार्पण तक पहुंचाया है. यह नेशनल रिफाइनरी है. यह हमारे लिए भी बहुत गर्व का पल है. उन्होंने कहा कि वो खुद केमिकल इंजीनियर हैं. इस दृष्टि से देखें तो एक राष्ट्रीय स्तर की रिफाइनरी आ रही है और यह बहुत गर्व की बात है. यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर अचीवमेंट है, जिसके लिए कई सालों तक काम हुआ है.
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सालाना 9 मिलियन टन है क्षमता : ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट रिफाइनरी की 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता है. रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है, जिसमें राजस्थान की 26 प्रतिशत भागीदारी है. रिफाइनरी के साथ ही इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल हब भी है, जिससे पूरे क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां विकसित होंगी. पचपदरा स्थित एचपीसीएल रिफाइनरी देश-प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कारगर होगी. इस परियोजना की संशोधित लागत 79 हजार 459 करोड़ रुपये है. इस इकाई की वार्षिक शोधन क्षमता 9 मिलियन मैट्रिक टन है. इसमें 1.5 से 2.5 मिलियन टन राजस्थान क्रूड और 6.5 से 7.5 मिलियन टन आयातित क्रूड का मिश्रण उपयोग किया जाएगा. यह रिफाइनरी लगभग 4 हजार 400 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है.