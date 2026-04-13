ETV Bharat / state

CM आज देखेंगे पचपदरा रिफाइनरी की तैयारियां, मुख्य सचिव बोले- ये रेगिस्तान का रत्न

जोधपुर : पचपदरा में लगाई गई रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को आ रहे हैं. इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आयोजन स्थल का दौरा करेंगे. इसके लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक रविवार रात को जोधपुर पहुंच गए. मुख्यमंत्री भजनलाल सोमवार सीधे पचपदरा पहुंचेंगे.

सोमवार सुबह सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह रिफाइनरी रेगिस्तान का रत्न है. इसमें राजस्थान की भागीदारी है. राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर समयबद्ध कार्य कर इस ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट को लोकार्पण तक पहुंचाया है. यह नेशनल रिफाइनरी है. यह हमारे लिए भी बहुत गर्व का पल है. उन्होंने कहा कि वो खुद केमिकल इंजीनियर हैं. इस दृष्टि से देखें तो एक राष्ट्रीय स्तर की रिफाइनरी आ रही है और यह बहुत गर्व की बात है. यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर अचीवमेंट है, जिसके लिए कई सालों तक काम हुआ है.