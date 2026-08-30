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निकाय चुनाव आवेदनकर्ताओं से बोले सीएम भजनलाल, 'पार्टी कार्यकर्ता के योगदान को नहीं भूलती'

मुख्यमंत्री ने आवेदकों से किया संवाद ( Source - CMO )