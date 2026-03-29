सीएम भजनलाल का गहलोत पर निशाना, कहा- 'इंतजारशास्त्र' वाले तड़प रहे हैं, दिल्ली से नहीं आ रहा बुलावा

सीएम भजनलाल का गहलोत पर निशाना, कहा- 'इंतजारशास्त्र' वाले तड़प रहे हैं, दिल्ली से नहीं आ रहा बुलावा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा- कांग्रेसी नेता आपस में लड़ रहे. इनकी लूट और झूठ की कहानी जनता जानती है.
Published : March 29, 2026 at 7:40 PM IST
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जमवारामगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना. इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी को याद है, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को अपनी ही सरकार के खिलाफ अजमेर से जयपुर पैदल मार्च निकालना पड़ा था.
उनके पैरों में छाले पड़ गए थे. उनकी पार्टी के नेताओं ने तो उन्हें 'नकारा निकम्मा' कहकर अपमानित किया था, लेकिन हमने उनके उन छालों की भी लाज रखी और माफियाओं को जेल भेजा और पेपरलीक पर लगाम लगा दी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 'इंतजारशास्त्र' की बात करने वालों का प्रदेश की जनता ने झूठ का शास्त्र, भ्रष्टाचार का शास्त्र और जेजेएम घोटाला देखा है.
पुत्र मोह में डूबी कांग्रेस ने राजस्थान और देश के व्यापक हितों को भारी क्षति पहुँचाई है। pic.twitter.com/J2v9PRS0uG— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) March 29, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज कल कोई 'इंतजारशास्त्र' चला रखा है, लेकिन निगाहें कहीं और निशाना कहीं चल रहा है. ये उनकी तड़प है कि दिल्ली का उनका आलाकमान बेरुखी दिखा रहा है और असल में तो उन्हें बुलावे का इंतजार है.
जिसे नाकारा निकम्मा कहा, उसकी दिल्ली में चल रही : उन्होंने कहा कि समय बड़ा बलवान है. कांग्रेस सरकार में जिनको नकारा निकम्मा कहा, आजकल उनकी दिल्ली में बहुत चल रही है. इस कारण 'इंतजारशास्त्र' वाले तड़प रहे हैं. जैसा किया है, वैसा भरना ही पडे़गा. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और बड़े नेताजी अपने बेटों को आज भी लॉन्च करने में ही लगे हुए हैं. कांग्रेसी नेता आज भी आपस में लड़ रहे हैं. इनकी लूट और झूठ की कहानी हर कोई जानता है.
पढ़ें : 'इंतजारशास्त्र' सीरीज के जरिए गहलोत का भजनलाल सरकार पर निशाना, लगातार उठा रहे कार्यशैली पर सवाल
पेपर लीक ने युवाओं के सपने कुचले : मुख्यमंत्री बोले- सरकार बनते ही हमने संकल्प लिया था कि मेहनत, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे और आज उसी रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं. कांग्रेस राज में पेपर लीक ने युवाओं के सपनों को कुचल दिया था. हमने रोते हुए युवाओं के आंसू पोंछकर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है.
सीएम भजनलाल ने कहा कि जो काम कांग्रेस पांच साल में नहीं कर पाई, उससे ज्यादा काम हमने दो साल में करके दिखाए हैं. कांग्रेस के 5 साल बनाम हमारे 2 साल पर विधानसभा में भी खुलकर चर्चा करने के लिए कहा तो बड़ी-बड़ी बातें करने वाले सदन में चर्चा का मैदान छोड़कर ही भाग गए.
पढ़ें : गहलोत की सलाह : बेटों को सरकार से दूर रखो, पता नहीं कब बदनामी करा देंगे
ग्रामीणों से की चाय पर चर्चा : वहीं, मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग ग्रामीणों से निशुल्क तीर्थयात्रा योजना के बारे में फीडबैक लिया और कहा कि जिन बुजुर्गों को मौका नहीं मिला है. वे भी जल्द तीर्थयात्रा कर सकेंगे. ग्रामीणों ने स्थानीय समस्याओं से सीएम को अवगत करवाया, जिन्हें जल्द दूर करने का मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है.