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सीएम भजनलाल का गहलोत पर निशाना, कहा- 'इंतजारशास्त्र' वाले तड़प रहे हैं, दिल्ली से नहीं आ रहा बुलावा

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जमवारामगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना. इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी को याद है, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को अपनी ही सरकार के खिलाफ अजमेर से जयपुर पैदल मार्च निकालना पड़ा था.

उनके पैरों में छाले पड़ गए थे. उनकी पार्टी के नेताओं ने तो उन्हें 'नकारा निकम्मा' कहकर अपमानित किया था, लेकिन हमने उनके उन छालों की भी लाज रखी और माफियाओं को जेल भेजा और पेपरलीक पर लगाम लगा दी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 'इंतजारशास्त्र' की बात करने वालों का प्रदेश की जनता ने झूठ का शास्त्र, भ्रष्टाचार का शास्त्र और जेजेएम घोटाला देखा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज कल कोई 'इंतजारशास्त्र' चला रखा है, लेकिन निगाहें कहीं और निशाना कहीं चल रहा है. ये उनकी तड़प है कि दिल्ली का उनका आलाकमान बेरुखी दिखा रहा है और असल में तो उन्हें बुलावे का इंतजार है.

जिसे नाकारा निकम्मा कहा, उसकी दिल्ली में चल रही : उन्होंने कहा कि समय बड़ा बलवान है. कांग्रेस सरकार में जिनको नकारा निकम्मा कहा, आजकल उनकी दिल्ली में बहुत चल रही है. इस कारण 'इंतजारशास्त्र' वाले तड़प रहे हैं. जैसा किया है, वैसा भरना ही पडे़गा. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और बड़े नेताजी अपने बेटों को आज भी लॉन्च करने में ही लगे हुए हैं. कांग्रेसी नेता आज भी आपस में लड़ रहे हैं. इनकी लूट और झूठ की कहानी हर कोई जानता है.