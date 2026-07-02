मसूदा में बोले सीएम भजनलाल, 'हाथ का पंजा मत दिखाओ, इसने देश को गंजा कर दिया'
सीएम ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत 418 करोड़ की लागत से बनने वाली 78 टंकियों का शिलान्यास किया.
Published : July 2, 2026 at 3:51 PM IST
बिजयनगर (ब्यावर): प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा के ग्राम देवमाली मसूदा पहुंचे. यहां देवमाली स्थित हेलीपेड पर मंत्री अविनाश गहलोत, जवाहरसिंह बेढम, देवस्थान विभाग मंत्री ओटाराम देवासी, मंत्री सुरेश सिंह रावत, विधायक रामस्वरूप लांबा, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वीरेन्द्रसिंह कानावत सहित प्रशासन के आला अधिकारियों ने स्वागत सम्मान किया. कृषि मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस पर जुबानी हमला किया. उन्होंने कहा कि यह हाथ का पंजा मत दिखाओ, इसने देश को गंजा कर दिया है.
सीएम भजनलाल ने भगवान देवनारायण सहित अन्य के जयकारों के साथ अपना उद्बोधन शुरू किया. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए यह हाथ का पंजा मत दिखाओ, इसने देश को गंजा कर दिया है. साथ ही VB G RAM G योजना की शुरुआत की. सीएम ने कहा कि इस योजना में पहले श्रमिकों को 100 दिनों की गारंटी थी. अब इस नई योजना में 125 दिनों की मजदूरी की गारंटी है. गांव के विकास के लिए ही वीबी रामजी योजना लाई गई है. इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट विजन है कि देश को विकसित बनाना है, तो हमारे गांव को विकसित बनाना होगा.
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78 टंकियों का शिलान्यास: जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत 418 करोड़ की लागत से बनने वाली 78 टंकियों का शिलान्यास किया. मसूदा से रामगढ़ और बांदनवाड़ा से भिनाय रोड़ बनाने की भी घोषणा की. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने देवमाली स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में पूजा–अर्चना की. साथ ही देवमाली मसूदा के नमोवन में पौधरोपण किया. इसके बाद सीएम ने हेलिकॉप्टर से जयपुर के लिए प्रस्थान किया. इस अवसर पर हजारों की संख्या में महिला–पुरुष और भाजपा कार्यकर्ता सहित अनेक नेतागण उपस्थित थे. संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासन के अनेक आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे.