ETV Bharat / state

मसूदा में बोले सीएम भजनलाल, 'हाथ का पंजा मत दिखाओ, इसने देश को गंजा कर दिया'

बिजयनगर (ब्यावर): प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा के ग्राम देवमाली मसूदा पहुंचे. यहां देवमाली स्थित हेलीपेड पर मंत्री अविनाश गहलोत, जवाहरसिंह बेढम, देवस्थान विभाग मंत्री ओटाराम देवासी, मंत्री सुरेश सिंह रावत, विधायक रामस्वरूप लांबा, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वीरेन्द्रसिंह कानावत सहित प्रशासन के आला अधिकारियों ने स्वागत सम्मान किया. कृषि मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस पर जुबानी हमला किया. उन्होंने कहा कि यह हाथ का पंजा मत दिखाओ, इसने देश को गंजा कर दिया है.

सीएम भजनलाल ने भगवान देवनारायण सहित अन्य के जयकारों के साथ अपना उद्बोधन शुरू किया. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए यह हाथ का पंजा मत दिखाओ, इसने देश को गंजा कर दिया है. साथ ही VB G RAM G योजना की शुरुआत की. सीएम ने कहा कि इस योजना में पहले श्रमिकों को 100 दिनों की गारंटी थी. अब इस नई योजना में 125 दिनों की मजदूरी की गारंटी है. गांव के विकास के लिए ही वीबी रामजी योजना लाई गई है. इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट विजन है कि देश को विकसित बनाना है, तो हमारे गांव को विकसित बनाना होगा.