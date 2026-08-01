सीएम भजनलाल का गहलोत पर तंज, बोले, 'गहलोत जादूगर, कांग्रेस में हेराफेरी के लिए जाना जाता है'
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि गहलोत को डोटासरा की बातों का जवाब देना चाहिए था.
Published : August 1, 2026 at 9:34 PM IST
उदयपुर: पिछोला झील किनारे स्थित कालका माता नर्सरी में शनिवार को आयोजित 77वें वन महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जादूगर हैं और कांग्रेस में उन्हें हेराफेरी के लिए जाना जाता है. कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि वे हेराफेरी अच्छी करते हैं.
'डोटासरा की बातों का जवाब दें गहलोत': मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की बातों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन वे बातों को घुमा रहे हैं. उन्होंने कहा कि डोटासरा आपको (गहलोत) और महेंद्रजीत मालवीय को लेकर क्या कह रहे थे, उसका जवाब देना चाहिए था. आप उस मुद्दे को दूसरी तरफ मोड़ना चाहते थे, लेकिन यह बात अब मुड़ने वाली नहीं है. भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में जब भी कोई अच्छा काम होता है, तो गहलोत को अपने शासनकाल की याद आ जाती है. विकास होता है, तो उन्हें अपने समय के भ्रष्टाचार की याद आती है. उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, प्रदेश की जनता सब जानती है.
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'समय पर वेतन दे रही सरकार': मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को धोखा दिया. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आप अपने कार्यकाल का हिसाब निकाल लीजिए और हमारा भी निकाल लीजिए. हमारी सरकार ने ढाई साल में 1 लाख 78 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है. उन्होंने रोडवेज कर्मचारियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कर्मचारियों को आठ-आठ महीने तक वेतन नहीं मिलता था, जबकि हमारी सरकार समय पर वेतन दे रही है.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके समय की वित्तीय व्यवस्था और भ्रष्टाचार को ध्यान में रखकर ही हम बातें करते हैं. हमारी सरकार चुनाव में किए गए वादों को एक-एक कर पूरा कर रही है. उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और सरकार अपने हर संकल्प को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है.