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सीएम भजनलाल का गहलोत पर तंज, बोले, 'गहलोत जादूगर, कांग्रेस में हेराफेरी के लिए जाना जाता है'

सभा को संबोधित करते सीएम भजनलाल ( ETV Bharat File Photo )