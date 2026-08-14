CM भजनलाल का बीकानेर दौरा आज से, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल, कांग्रेस ने रख दी अपनी मांगें
इस बार का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बीकानेर में होगा, जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे.
Published : August 14, 2026 at 9:19 AM IST
बीकानेर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचेंगे. वे यहां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भी होंगे. वे यहां मेघोजी की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण करेंगे तथा विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस बीच, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के सामने बीकानेर की प्रमुख समस्याओं को उठाते हुए विकास के लिए ठोस घोषणाएं करने की मांग की है. कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग और शहर अध्यक्ष मदनगोपाल मेघवाल ने शहर और जिले से जुड़े कई मुद्दे उठाए.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार दोपहर 3:25 बजे मेघासर हेलीपैड पहुंचेंगे. वे दिन में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. इसके बाद शाम 5:40 बजे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और किसान भवन में विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे. शाम 6:10 बजे पीबीएम अस्पताल में 100 करोड़ की लागत से बने सीएम मूंधड़ा मेमोरियल हॉस्पिटल के मेडिसिन विंग का लोकार्पण करेंगे. शाम 6:50 बजे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में एट होम, हाई टी और ड्रोन शो का आयोजन होगा. रात 8:20 बजे महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे.
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15 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह: इस बार का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बीकानेर में होगा, जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शर्मा होंगे. वे यहां शनिवार को सुबह 8:30 बजे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में ध्वजारोहण करेंगे. इसके बाद सुबह 8:55 बजे शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित करेंगे. सुबह 9:05 बजे डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इसके बाद सुबह 11:25 बजे जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान सभागार में 'युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री दोपहर 12:35 बजे नाल एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना होंगे.
कांग्रेस ने मांगा एक हजार करोड़ का पैकेज: मुख्यमंत्री के दौरे से पहले कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने बीकानेर के विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की. उन्होंने गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में सुरक्षित करने, खेजड़ी संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की. सियाग ने नोखा में जिला अस्पताल, श्रीडूंगरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर शुरू करने, पीबीएम अस्पताल के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट देने तथा चिकित्सकों और दवाइयों की कमी दूर करने की मांग की. किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्धता, फसल बीमा क्लेम, नहरी पानी और कातरा लट से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई. इसके अलावा सिरेमिक हब के लिए गैस पाइपलाइन का काम शुरू करने और प्रमुख सड़क परियोजनाओं को गति देने की मांग की.
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शहर की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना: शहर अध्यक्ष मदनगोपाल मेघवाल ने शहर की टूटी सड़कों, गंदे पानी, सीवरेज, बिजली कटौती, सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के काफिले के मार्गों पर ही आनन-फानन में डामरीकरण किया जा रहा है, जबकि शहर की अन्य सड़कें बदहाल हैं. मेघवाल ने शहर में पानी की समस्या, स्वीकृत पानी की टंकियों का काम शुरू नहीं होने, आवारा पशुओं के आतंक का मुद्दा भी उठाया. बिजली व्यवस्था को लेकर बिजली कंपनी बीकेईएसएल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने मेंटेनेंस, बिजली कटौती और एफआरटी टीमों की संख्या कम होने से फॉल्ट के समय पर समाधान नहीं होने का आरोप लगाया. उन्होंने सरकारी अस्पतालों में स्टाफ और संसाधनों की कमी दूर करने, पीबीएम में दवाइयों व जांच सुविधाओं को बेहतर करने, सीवरेज और सफाई व्यवस्था सुधारने तथा कानून व्यवस्था और नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग की. यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती और जरूरत के अनुसार वन-वे व्यवस्था लागू करने की मांग भी रखी.