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CM भजनलाल का बीकानेर दौरा आज से, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल, कांग्रेस ने रख दी अपनी मांगें

शहर अध्यक्ष मदन गोपाल और देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचेंगे. वे यहां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भी होंगे. वे यहां मेघोजी की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण करेंगे तथा विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस बीच, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के सामने बीकानेर की प्रमुख समस्याओं को उठाते हुए विकास के लिए ठोस घोषणाएं करने की मांग की है. कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग और शहर अध्यक्ष मदनगोपाल मेघवाल ने शहर और जिले से जुड़े कई मुद्दे उठाए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार दोपहर 3:25 बजे मेघासर हेलीपैड पहुंचेंगे. वे दिन में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. इसके बाद शाम 5:40 बजे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और किसान भवन में विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे. शाम 6:10 बजे पीबीएम अस्पताल में 100 करोड़ की लागत से बने सीएम मूंधड़ा मेमोरियल हॉस्पिटल के मेडिसिन विंग का लोकार्पण करेंगे. शाम 6:50 बजे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में एट होम, हाई टी और ड्रोन शो का आयोजन होगा. रात 8:20 बजे महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे. पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस पर बीकानेर में राज्य स्तरीय समारोह, जानें आपके जिले में कौन फहराएगा तिरंगा 15 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह: इस बार का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बीकानेर में होगा, जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शर्मा होंगे. वे यहां शनिवार को सुबह 8:30 बजे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में ध्वजारोहण करेंगे. इसके बाद सुबह 8:55 बजे शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित करेंगे. सुबह 9:05 बजे डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इसके बाद सुबह 11:25 बजे जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान सभागार में 'युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री दोपहर 12:35 बजे नाल एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना होंगे.