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'सपनों की उड़ान' कार्यक्रम में सीएम बोले- पारदर्शी भर्तियां और नशामुक्त युवा ही विकसित राजस्थान का आधार

सीएम भजनलाल शर्मा ने किया युवाओं से संवाद ( Photo Source- CMO )

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सामर्थ्यवान, संस्कारवान, नशामुक्त युवा ही विकसित भारत यात्रा के सच्चे सारथी हैं. उन्होंने महाअष्टमी और महानवमी के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संकल्प, अनुशासन, परिश्रम, नवाचार से युवा अपना अलग मुकाम हासिल करें, युवा सपनों को पूरा करने के लिए सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री ने सोमवार को ‘सपनों की उड़ान-असंभव कुछ भी नहीं’ कार्यक्रम के तहत युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि युवाओं को दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और निरंतर परिश्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संकल्प शक्ति से अनेक असंभव माने जाने वाले कार्यों को संभव किया है. उनके नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे हुए हैं. इस दौरान नशा मुक्ति पर आधारित नाटिका का मंचन हुआ. इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी, खिलाड़ी, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट एवं अन्य क्षेत्रों के युवा उपस्थित रहे.