ETV Bharat / state

गंगा दशमी पर बंध बारैठा में जल पूजन करेंगे CM भजनलाल, 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' का करेंगे आगाज

मुख्यमंत्री टोंक के बीसलपुर बांध से 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' का शुभारंभ करने के बाद हेलीकॉप्टर से दोपहर 12 बजे बंध बारैठा पहुंचेंगे.

CM Bhajanlal Sharma
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (File Photo) (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2026 at 8:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026' के तहत एक दिवसीय भरतपुर दौरे पर रहेंगे. गंगा दशमी के अवसर पर आयोजित धार्मिक, सांस्कृतिक और जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भाग लेंगे. वे बंध बारैठा में जल पूजन और गंगा मंदिर में आरती में शामिल होंगे. दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026' का शुभारंभ करने के बाद हेलीकॉप्टर से दोपहर 12 बजे बयाना क्षेत्र स्थित बंध बारैठा बांध पहुंचेंगे. यहां वे जल पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे तथा परियोजना स्थल का निरीक्षण करेंगे. साथ ही, बंध बारैठा बांध के विस्तार और जल संरक्षण से जुड़े विषयों पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे.

पढ़ें: गंगा दशमी से विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’

जिला कलेक्टर ने बताया कि CM का कार्यक्रम दोपहर 12:15 से 12:50 बजे तक निर्धारित है. इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 1:15 बजे हेलीकॉप्टर से भरतपुर के एमएसजे कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे और वहां से 1:25 बजे सर्किट हाउस जाएंगे. वे दोपहर 1:30 से शाम 5:30 बजे तक विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे.

मुख्यमंत्री शाम 5:40 बजे ऐतिहासिक गंगा मंदिर पहुंचेंगे, जहां गंगा दशमी एवं 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' के अंतर्गत आयोजित गंगा आरती और सुजान गंगा पर दीपदान कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान वे प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि, खुशहाली तथा पर्यावरण संरक्षण की कामना करेंगे. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शाम 6:30 बजे आगरा के लिए रवाना होंगे.

TAGGED:

CM BHARATPUR VISIT
वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026
BANDH BARETHA BAYANA
GANGA MANDIR BHARATPUR
CM BHAJANLAL SHARMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.