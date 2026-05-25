ETV Bharat / state

गंगा दशमी पर बंध बारैठा में जल पूजन करेंगे CM भजनलाल, 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' का करेंगे आगाज

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (File Photo) ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026' के तहत एक दिवसीय भरतपुर दौरे पर रहेंगे. गंगा दशमी के अवसर पर आयोजित धार्मिक, सांस्कृतिक और जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भाग लेंगे. वे बंध बारैठा में जल पूजन और गंगा मंदिर में आरती में शामिल होंगे. दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026' का शुभारंभ करने के बाद हेलीकॉप्टर से दोपहर 12 बजे बयाना क्षेत्र स्थित बंध बारैठा बांध पहुंचेंगे. यहां वे जल पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे तथा परियोजना स्थल का निरीक्षण करेंगे. साथ ही, बंध बारैठा बांध के विस्तार और जल संरक्षण से जुड़े विषयों पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे. पढ़ें: गंगा दशमी से विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’