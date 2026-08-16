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फतेहसागर झील पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया मॉर्निंग वॉक, लोगों के साथ बैठकर पी चाय

मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री की सादगी और आत्मीय व्यवहार ने लोगों को प्रभावित किया.

चाय पीते सीएम भजनलाल शर्मा
चाय पीते सीएम भजनलाल शर्मा (ईटीवी भारत उदयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 10:34 AM IST

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उदयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार सुबह उदयपुर की प्रसिद्ध फतेहसागर झील पहुंचे. यहां उन्होंने झील किनारे चहल-कदमी करते हुए मॉर्निंग वॉक की. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन के बीच पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से आत्मीयता के साथ मुलाकात की. मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर लोगों में भी उत्साह नजर आया. उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उन्हें टॉफियां दी. वहीं, बड़ों से हाथ मिलाकर उनका हाल-चाल जाना. मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर उनकी बातें भी सुनी.

शहर की व्यवस्थाओं से जुड़े विषयों पर बातचीत : मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री की सादगी और आत्मीय व्यवहार ने लोगों को प्रभावित किया. मुख्यमंत्री ने झील किनारे कुछ समय बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ भी आमजन से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने लोगों से उदयपुर और शहर की व्यवस्थाओं से जुड़े विषयों पर बातचीत की और उनके अनुभव जाने.

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया मॉर्निंग वॉक (ईटीवी भारत उदयपुर)

फतेहसागर झील पर सुबह के समय मुख्यमंत्री को आम लोगों के बीच सहज अंदाज में देखकर वहां मौजूद लोगों ने भी उनसे खुलकर बातचीत की. मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं और सभी से आत्मीयता के साथ मुलाकात की. मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद डॉ. मन्नालाल रावत, विधायक फूलसिंह मीणा, उदयलाल डांगी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

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