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डूंगरपुर में बोले भजनलाल- राहुल गांधी का 'फ्रस्ट्रेशन' देश की जनता के सामने, वे तुरंत मांगें माफी

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी भले ही खुद को देश की जनता से बड़ा समझते हों, लेकिन भारत की जनता उनके हर बयान और अपमान का जवाब देना अच्छी तरह जानती है. देश की जनता ने हमेशा चुनावों के माध्यम से उनके इन बयानों का करारा जवाब दिया है और आगे भी देती रहेगी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी मानसिकता को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें बार-बार राजनीतिक मंचों पर लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन वे हर बार असफल हो जाते हैं. इसी विफलता के कारण वे देश के नेतृत्व और संस्थाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, उसके लिए उन्हें देश की जनता से तुरंत माफी मांगनी चाहिए. कांग्रेस के गिरते राजनीतिक ग्राफ पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने नसीहत दी कि राहुल गांधी को अपने अंदर झांककर देखना चाहिए कि आज उनकी पार्टी की यह दुर्गति क्यों हुई है. जो कांग्रेस कभी देश में पंचायत से लेकर संसद तक राज करती थी, वह आज राहुल गांधी के इन्हीं कर्मों और बयानों की वजह से सिमटकर रह गई है. उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

डूंगरपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कहा कि वो फ्रस्ट्रेशन में हैं. धंबोला गांव में शुक्रवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता, शीर्ष नेतृत्व, सेना और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना अब राहुल गांधी की आदत बन चुकी है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस राहुल गांधी को बार-बार लॉन्च कर रही है, लेकिन वे हर बार विफल हो रहे हैं. इस कारण राहुल गांधी इस समय पूरी तरह हताश हो चुके हैं और उनकी यह हताशा अब सबके सामने साफ दिखाई दे रही है.

सीएम ने सुनी समस्याएं : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार सुबह धंबोला गांव में सफेद टी-शर्ट पहन कर मॉर्निंग वॉक की. करीब 2 किमी की इस वॉक में डेढ़ घंटे का समय लगा. लोगों ने फूलमाला, शॉल और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया तथा छोटी-छोटी समस्याएं बताईं. सीएम ने अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए. उन्होंने बच्चों को चॉकलेट दी, महिलाओं से पेंशन के बारे में पूछा और युवाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया. उन्होंने एसपी से नशाखोरी के खिलाफ सख्त अभियान चलाने को कहा. एक छात्रा ने पेपर लीक की शिकायत की, जिस पर सीएम ने नाराजगी जताते हुए मेहनत करने की नसीहत दी. गांव की महिलाओं ने झूलते बिजली के तारों की शिकायत की, तो सीएम ने अंडरग्राउंड लाइन डलवाने के निर्देश दिए. स्कूल की छात्राओं ने साइंस लैब की मांग रखी, जिसे सीएम ने मंजूर किया. इसके अलावा उन्होंने दो मंदिरों में दर्शन किए, पक्षियों के लिए परिंडा बाँधा और गाय को गुड़ खिलाया.

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दिव्यांग पिता के ट्रांसफर के लिए बेटी ने लगाई गुहार: मानसी पंड्या ने अपने दिव्यांग पिता जयप्रकाश पंड्या के ट्रांसफर की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई. मानसी ने कहा उसके पिता दोनो पैरों से दिव्यांग है. वे ग्राम पंचायत भादर में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है. उन्हें वहां आने जाने में परेशानी होती है. मानसी ने पिता का ट्रांसफर धंबोला पंचायत में ही करने की मांग रखी. इस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए. वही स्वास्थ्य विभाग में संविदाकर्मी चिराग पंड्या ने स्थायीकरण की मांग को लेकर गुहार लगाई.

बुजुर्गों से पूछा— पेंशन मिलती है: मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घरों के आगे, सड़क ओर चबूतरे पर बैठी महिलाओं, बुजुर्गों से भी बात की. मुख्यमंत्री ने उनका स्वास्थ्य के बारे में हालचाल पूछा. वही बुजुर्गों से कहा कि सरकार की ओर से उन्हें पेंशन मिलती है या नहीं, जिस पर बुजुर्गों ने सिर हिलाते हुए हामी भरी. मुख्यमंत्री ने घरों के अंदर, आंगन ओर सड़क पर खड़े लोगों से भी उनके कामकाज से जुड़ी चर्चा की. वही युवाओ से उनकी पढ़ाई ओर आगे के भविष्य को लेकर बात की.

पेपर लीक की शिकायत करने आई छात्राओं पर मुख्यमंत्री नाराज: वॉक के दौरान पूनम पंड्या ओर भाविका पंड्या ने पेपर लीक की शिकायत की. इस पर मुख्यमंत्री नाराज हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल में सरकार ने कोई पेपर लीक नहीं होने दिया. सभी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ करवाई. मुख्यमंत्री ने छात्राओं से पूछा कि उनकी जानकारी में कोई पेप लीक की जानकारी है तो बताए, जिस पर वे जवाब नहीं दे सकी. मुख्यमंत्री ने छात्राओं को मेहनत करने की नसीहत दी. उन्होंने एसपी मनीष कुमार से नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए.

बेटियां बोली: साइंस लेब नहीं है, सीएम ने अफसरों से कहा— तुरंत करो: स्वर्गीय रेवाशंकर पंड्या राजकीय उमावि की छात्राओं ने भी मुख्यमंत्री से साइंस लेब की मांग रखी. छात्राओं ने कहा कि स्कूल में साइंस संकाय है, लेकिन लैब नहीं होने से उनके प्रैक्टिकल की पढ़ाई प्रभावित होती है. कमरों की समस्या भी बताई. जिस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से तुरंत लैब खोलने के निर्देश दिए.