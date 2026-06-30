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यमुना जल समझौते के बाद CM भजनलाल शर्मा पहुंचे जयपुर, एयरपोर्ट से भाजपा मुख्य मुख्यालय तक हो रहा भव्य स्वागत

पार्टी का आकलन है कि यदि यमुना जल समझौते को शेखावाटी के विकास और पानी की समस्या के समाधान से जोड़ा गया तो आने वाले चुनावी दौर में क्षेत्र में संगठन और जनाधार दोनों को मजबूती मिल सकती है. यमुना जल समझौते से सीधे तौर पर शेखावाटी के चुरू, सीकर, झुंझुनू सहित पांच जिलों को लाभ मिलेगा. यमुना जल समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हो गया है. इस समझौते से विशेषकर राजस्थान में पीने के पानी की समस्या के निवारण में बहुत सहायता मिलेगी, जिससे धरती की प्यास बुझेगी और कंठों की भी.

बीजेपी की रणनीति इस समझौते को शेखावाटी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में स्थापित करने की है. राजनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले शेखावाटी क्षेत्र में पिछले चुनावी समीकरणों और संगठनात्मक चुनौतियों के बीच पार्टी इसे जनभावना से जोड़कर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है. पार्टी का मानना है कि जल मुद्दा सीधे जनजीवन से जुड़ा है और इसका राजनीतिक प्रभाव लंबे समय तक दिखाई दे सकता है.

जयपुर : यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को राजस्थान पहुंचे. जयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने स्वागत किया. एयरपोर्ट से भाजपा मुख्य मुख्यालय जगह-जगह पर सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत हो रहा है. सीएम भजनलाल शर्मा बस में सवार होकर सबके स्वागत को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं.

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राजस्थान को मिलेगा अपने हिस्से का पानी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल समझौते के अंतर्गत हथिनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल राजस्थान लाया जाएगा. इससे ना केवल शेखावाटी क्षेत्र को, बल्कि हरियाणा में भी दस स्थानों पर पेयजल उपलब्ध होगा. साथ ही, इसके अंतर्गत बनने वाली सड़क से हरियाणा में भी विकास की नई राहें खुलेंगी. राजस्थान के हासियावास में निर्मित होने वाले जलाशय से हरियाणा के निवासियों को भी पेयजल उपलब्ध होगा.

सीएम ने कहा कि लगभग 34,102 करोड़ रुपए की इस परियोजना से राजस्थान की जल सुरक्षा सुदृढ़ होगी. इसके अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी हथिनीकुंड बैराज से लगभग 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से चूरू जिले के हंसियावास (चूरू) जलाशय तक पहुंचाया जाएगा. परियोजना के अंतर्गत तीन भूमिगत पाइपलाइनें, निरीक्षण सड़क, कृत्रिम जलाशय और आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी. राजस्थान सरकार की ओर से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कर केंद्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है. वहीं, हरियाणा की ओर से पाइपलाइन अलाइनमेंट को सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है. परियोजना के निर्माण एवं संचालन के लिए राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी का गठन किया जाएगा.

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मुख्यमंत्री का स्वागत करें : समझौते के साथ सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समझौते की शर्ते सार्वजनिक नहीं करने की मांग उठाई. इसके पलटवार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यमुना जल समझोते को राजस्थान के लिए उपलब्धियों भरा ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि मंगलवार को सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर आगमन पर भव्य स्वागत किया जाएगा. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यमुना जल समझौते को लेकर बार-बार टिप्पणी करते थे. कहते थे समझौता हो गया तो मुख्यमंत्री को मैं खुद माला पहनाने जाऊंगा. आज मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं. आइए, गहलोत मुख्यमंत्री का इस शानदार उपलब्धि के लिए स्वागत करते हैं.

उन्होंने कहा कि अटकाना, लटकाना, भटकाना कांग्रेस की संस्कृति रही है. भाजपा जनाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्राण प्रण से काम करती है. एक समय था जब पिछली कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाते थे तो अपनी कुर्सी को बचाने की बात करते थे और आज के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब दिल्ली जाते हैं तो राजस्थान की जनता की खुशहाली के लिए प्रयास करते हैं. पिछले ढाई साल में मध्य प्रदेश से राम सेतु का समझौता हो, अब शेखावाटी के 75 लाख लोगों की खुशहाली की राह खोलने वाला यमुना समझौता, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निरंतर प्रयास करते रहे हैं.